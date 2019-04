Nyt.fi

Olutravintolan palvelu oli vertaansa vailla – Pikatestissä Pikkulintu, joka toimii nyt myös keskustassa

Lönnrotinkatu 11, p. 09 4289 0371, pikkulintu.fi.Ma–to 15–24, pe–la 15–2 ja su 15–24.Hanaoluet (0,4 l) 6–7 e ja päivän viskit (2 cl) 3–8 e.2000 perustettu olutravintola Pikkulintu Puotilan ostoskeskuksessa on kerännyt mainetta ja olutharrastajien palkintoja sekä laadukkaalla olut- ja viskivalikoimallaan että intohimoisella suhtautumisellaan viljasta tehtyihin juomiin.Osa Pikkulinnun ympärille rakentuneesta kulttimaineesta liittyy sen hiukan syrjäiseen sijaintiin Puotilan samaan aikaan hienolla että hiukan rähjäisellä – ja nyt myös uhanalaisella ostarilla. Tammikuussa Helsingin kaupungin kerrottiin kaavailevan vuonna 1961 rakennetun ostoskeskuksen purkamista ja uusien asuinrakennusten rakentamista sen tilalle. Samalla menisi Pikkulintukin.Siksi ei tunnu aivan sattumanvaraiselta, että Pikkulintu on avannut sisarravintolan keskustaan, Lönnrotinkatu 11:een. Olutravintola on nimeltään Pikkulintu Ruttopuisto. Ruttis eli Vanhankirkon puisto ei tosin aivan näy uuden Pikkulinnun ikkunoista, mutta nimi iskostuu mieleen paremmin kuin vaikkapa Pikkulintu Lönkan Omenahotelli, jonka ala-aulan kyljessä uusi olutkeidas käytännössä sijaitsee.Lönkan Pikkulintu näyttää ensisilmäyksellä pelkistetyltä toimistorakennuksen alakerrassa sijaitsevalta pubilta. Vuonna 1972 valmistunut rakennus on anonyymi, eikä Pikkulintukaan tavoittele sisustuksellaan ihmeitä. Voisi jopa väittää, että lähiöstä on tuotu tiettyä korutonta mutkattomuutta, joka nostaa pääosaan henkilökunnan osaamisen ja laadukkaan tuotevalikoiman.Siltä ainakin tuntuu kun avajaisviikkoa edeltävänä sunnuntaina pistäytyy paikalle. Baarihenkilökunnan ystävällisyys, asiantuntemus ja innostus ovat vertaansa vailla. Hyväntuulinen baarimikko tekee ensimmäistä vuoroaan keskustan Pikkulinnussa, mutta tuotteet ovat tuttuja, ja niistä kerrotaan asiakkaalle jouhevasti. Ei tule sellainen olo, että nyt asiakas häiritsee henkilökuntaa kysymyksillään. Reilusta paristakymmenestä hanaoluesta moni on nimittäin testaajalle ennestään tuntematon, eikä valinnasta tulisikaan mitään ilman pientä konsultointia.Ruttopuiston Pikkulinnun valikoima on viskien ja hanaoluiden osalta suurin piirtein yhtä laaja kuin Puotilassa, mutta pullo-oluita on vähemmän, koska niille on baaritiskin takana vain yksi iso kaappi. Riittävästi valikoimaa kuitenkin on.Ruokaa Pikkulinnusta ei saa, mutta siitä ei lähistöllä ole akuuttia puutetta – Pikkulinnun naapureita ovat muun muassa Naughty Burger ja ravintola Lönkka. Libanonilainen Mezame ja Kotipizzakin ovat aivan vieressä.Vakka-Suomen Panimon Telkkää pönttöön -nimisen helles-tyylisen lagerin, joka ei erityisesti häviä eteläsaksalaisille esikuvilleen. Sen maku on puhdas, raikas ja kevyesti hunajainen.Jotta saisin perinteisen rinnalle hiukan modernia vertailtavaa, maistan Pikkulintuun ”tap takeoverin” tehneen tanskalaisen Bad Seed -panimon New England -tyyppistä IPA-olutta nimeltä All Ablaze. Se on hedelmäinen olematta mehumainen ja samea ilman erityisen tuhtia suutuntumaa. Sen rinnakkaistuote on saman panimon Udder Punch, jossa oletettavasti samaan pohjaan on lisätty laktoosia. Se ei toimi lainkaan yhtä hyvin, vaan on makeampi, ja vaikka vahvuutta löytyy kummastakin 6,4 prosenttia, niin alkoholi tulee Udder Punchissa voimakkaammin läpi.Olutravintoloista ei Helsingin keskustassa ole pulaa, mutta harvan paikan henkilökunnasta välittyy samanlainen innostus myytyyn tuotteeseen kuin Pikkulinnussa. Se on ravintolalle todellinen valtti.