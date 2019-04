Nyt.fi

Laulu on Katu Kaikun uusi juttu – joka biisillä tuntui olevan jotakin tärkeää kerrottavaa

Toiseksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kappaleesta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tässä oli

Katu Kaiku

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Toden

https://www.facebook.com/jazzkeittio/