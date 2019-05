Nyt.fi

Temptation Island osoittaa sen, miten ”törky-tv:n” katsominen on kasvanut pois televisiosta ja tehnyt meistä k

https://www.hs.fi/haku/?query=jonnan

https://www.hs.fi/haku/?query=jannesta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helsingin Sanomat, Nyt.fi ja Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.