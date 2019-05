Nyt.fi

Pikatestissä Minibar, joka toimii jenkkibaarien konseptilla: ”Klassisen baarin charmia minikoossa”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Niin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nautin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Seurueemme

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Eerikinkatu 17.Ti–to 16–24, pe–la 15–2.Oluet ja siiderit 6–8 e, viinit 7–8,50 e (12 cl).kutsuttu ”hole in the wall” eli reikä seinässä -baarityyppi on useimmiten tunnelmallinen pienehkö huone, jonne tullaan sisään suoraan kadulta. Konsepti on tyypillisempi Yhdysvalloissa kuin meillä, ja siksi on aina ilo löytää Suomesta sellainen, joka ei ole aivan täysi räkälä. Helppoa se ei tosin ole, koska pikkubaarien kannattaa useimmiten keskittyä myymään halpoja tuoppeja kuin vaikkapa arvokkaampia viskejä.Tässä Eerikinkadun Bar 17:n tilalle reilu kuukausi sitten tullut Minibar on poikkeus. Sen taustalta löytyy Teurastamon B-Side Barin ja B-Smokeryn omistajia. Ja kuten ensiksi mainitussa, Minibarissakin on viskipuoli hyvin hallussa. Muutenkin juomalista on viinavetoinen ja laadukas.Siinä missä Bar 17 karhuteippauksineen, laminaattipaneeleineen ja viinamerkkien mainoskrääsineen oli tyylipuhdas halpispubi, on Minibarissa klassisen baarin charmia minikoossa. Päätyseinä on päällystetty elegantisti patinoidulla puupaneloinnilla, ja baaritiskin takaa on kaivettu esille tiiliseinä.Tämä yhdistelmä klassista ja karheaa on tietysti baarien ikiaikainen tapa kommunikoida kävijöilleen esteettisiä arvojaan. On rentoa ja maanläheistä, mutta samalla arvostetaan hyviä ja kauniita asioita. Sitä korosti visiittipäivänä myös baarissa soinut musiikki, 70-luvun country ja folk, jota kuunnellen olisi voinut viettää vaikka koko illan.tiskillä istuessani ensin pullollisen Boonin Oude Geuzea, joka on yksi hienoista perinteisistä lambiceista – raikkaan greippinen hapanolut, joka menee niin janojuomana kuin nautiskellenkin.Sen jälkeen huomasin, että Minibarin valikoimasta löytyy kotimaisen Tenu-ginin kypsytettyä Le Bon Tikka -versiota. Seurueen toiveesta siitä tehtiin gin & tonicit. Le Bon Tikassa puolukka on korvattu mustikoilla ja giniä on sitten kypsytetty tammitynnyreissä puoli vuotta. Juoman täyteläisyys tuli läpi tonicinkin kanssa, vaikka tämäntyyppistä artesaanijuomaa pitäisikin maistella sellaisenaan.lisäksi Minibarissa notkui nuoria kaupunkilaisia, mutta paikalla oli myös sopivasti boheemia väkeä, joka korosti kuppilan rentoa ilmapiiriä.Palvelu oli mutkatonta ja ystävällistä, kulmabaarin hengessä.Minibariin mahtuu istumaan vain pieni määrä ihmisiä, joten asiakaspaikkojensa puolesta siitä ei ole viereisessä korttelissa sijaitsevan Coronan korvaajaksi. Mutta se on lähistölle hiljattain avattujen Bitesin, Skifferin ja Cartel Roomin ohella merkki siitä, että kovasti jonkinlaista virkistystä kaipaava Kampin Ruohonlahden-pääty kehittyy jatkuvasti oikeaan suuntaan.