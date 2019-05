Nyt.fi

Ei enää eläinten oikeuksien polkemista

Race Horse Companyn Chevaliere-esitys Cirkossa (Kaasutehtaankatu 1) 3.–19.5. suvilahti.fi. Liput 11–17 e.

on kiehtovaa, mutta joskus sirkusta nähneenä sitä pohtii, onkohan sirkuseläimillä oikeasti hauskaa sirkuksessa.Nykyään tätä joutuu pohtimaan aiempaa huomattavasti vähemmän, sillä sirkus on – ainakin kehittyneimmissä sivistysvaltioissa – yhä vähemmän eläinten esityksiin perustuvaa. Tästä hyvä esimerkki on Race Horse Companyn Chevalier-esitys. Se on hevossirkusta, mutta keppihevosilla.Ohjelmatietojen mukaan kyseessä on nykysirkusesitys, keppihevosilla ratsastavan sirkustirehtöörin sooloteoksessa nähdään akrobatiaa, jongleerausta, tasapainoilua ja klovneriaa. Lisäksi esitykseen kuuluu mykkäelokuvaa, joka kertoo tirehtöörin elämästä esitysten ulkopuolella.lisäksi sirkuksesta on kadonnut toinen eettisesti ja moraalisesti arveluttavan oloinen esitysnumero. Friikit eli kummajaiset olivat ennen muinoin sirkuksen vakiotavaraa.Idea lähti, kun aikoinaan USA:ssa havaittiin, että pääesitysten lisäksi ihmisiä saadaan paikalle sideshow-tyyppisten esitysten avulla. Suosittu sideshow-ohjelma olivat friikit, jotka saattoivat olla vaikkapa lyhytkasvuisia tai epämuodostuneita ihmisiä tai vaikka parrakkaita naisia.Nykyään voisi tuntua erikoiselta hämmästellä ja naureskella, jos jollakulla on jokin osa vartalosta eri tavalla kuin suurimmalla osalla.Friikkeys on tosin edelleen läsnä joissain esityksissä, mutta tekojen, ei olemisen kautta.tykinkuulat ovat pysyneet ihan viime vuosille asti mukana joissain esityksissä. Aina kaikki ei ole valitettavasti mennyt kuten olisi pitänyt.Esimerkiksi vuonna 2011 Iso-Britanniassa ihmiskuulaa vastaanottamassa ollut verkko ei toiminutkaan asianmukaisesti. Mies putosi surkealla tavalla maahan ja kuoli.