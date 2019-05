Nyt.fi

Tänään keikalle – Atari Teenage Riot on vetänyt digitaalista hardcorea vuodesta 1992

Atari

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

ATR

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nykyään

Teenage Riot (ATR) on jo verrattain vanha bändi, mutta juuri nyt ajankohtaisempi kuin ehkä koskaan.1992 perustettu berliiniläisyhtye kuvailee musiikkiaan digitaaliseksi hardcoreksi. Bändi yhdistelee punkia, teknoa ja vähän räppiäkin sekamelskaksi, joka kuulostaa siltä, kuin Nine Inch Nails, Rage Against the Machine ja Skrillex treenaisivat ensimmäistä kertaa porukalla.Bändi on vahvasti poliittinen. Antifasismi, anarkismi ja suuryritysten vallan väärinkäyttö ovat kantavia teemoja yhtyeen sanoituksissa.Kaikki tämä saattaa kuulostaa hieman kliseiseltä ja pateettiselta, vähän banaalilta kyberpunkilta. Ei ehkä pitäisi, sillä ATR:n aihepiiri on ajankohtaisempi kuin koskaan.varoitteli jo 1990-luvulla siitä, kuinka suuret yhtiöt saavat liiaksi valtaa ja tietoa ihmisistä. Se johtaisi yhtyeen mukaan dystooppiseen yhteiskuntaan, jossa yksityisyyttä ja vapautta ei enää olisi samassa määrin kuin aiemmin.Kun bändin jäsenet seuraavat uutisointia Googlen ja Facebookin kaltaisten yhtiöiden datan keräämisestä ja vallan lisääntymisestä, NSA:n vakoilutoiminnasta ja sen sellaisesta, se saattaa kyynisesti hymähtää: mitäs me sanoimme.Kun bändi seuraa uutisointia siitä, miten Venäjää syytetään Yhdysvaltain vaaleihin sekaantumisesta erinäisin digitaalisin instrumentein, se saattaa tuhahtaa turhautuneesti.Niin, vaalit. Yhtye on aina ollut vahvasti äärioikeistoa vastaan. Ja mitä onkaan tapahtunut vaaleissa ympäri maailmaa viime aikoina?puhutaan paljon siitä, kuinka ihmisen ja koneen – ja lisätyn todellisuuden sovellusten myötä jopa fyysisen ja digitaalisen todellisuuden – rajat alkavat hälvetä.Siksi yhtyeen näkemys itsestään on myös hyvin ajankohtainen. Yhtyeen perustaja Alec Empire kertoi 2015 The Attic -lehden haastattelussa:”Ihmiset ajattelevat meitä tavallisena rockbändinä. Me näemme itsemme enemmän ohjelmistona. Päivitämme, muutamme ja kehitämme sen osa-alueita.”Atari Teenage Riot The Circusissa (Salomonkatu 1–3) 10.5. klo 21. Liput 30 e. K–18