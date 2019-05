Nyt.fi

Herttoniemen uusittu Maritori-ravintola hurmasi lounaalla: ”Jos paikka olisi kantakaupungissa, voisin käydä tä

Joskus

Maritori-ravintolasta

Puusepänkatu 4, p. 050 475 9569, maritori.com.Ma–pe 10.30–15 (lounas klo 14 asti).Lounas 13,40 e ja keitto- ja salaattilounas 11,40 e.ravintolapukeutuminen menee tahattomasti mönkään.Ympärilläni istuu tyylikkäitä naisia Unikko- ja Jokapoika-asuissaan. Pöydille on levitetty tuttuja kuoseja hyödyntäviä astioita ja Sukat makkaralla -laseja. Olen Maritorissa eli Herttoniemessä sijaitsevan Marimekon pääkonttorin ja kangaspainotalon ravintolassa.Paikalla näyttäisi olevan myös tunnettu poplaulaja ja muutama turistilta vaikuttava asiakas.Minulla on ylläni H&M:n punavalkoinen tasaraitapaita, jota voisi luonnehtia halvaksi Marimekko-kopioksi.Olenhan silti tervetullut?vastasi tammikuun loppuun asti Juuresta tuttu toimija. Nyt paikkaa pyörittää Food Camp Finland, joka on osa etenkin Michelin-ravintola Olosta tunnettua Olo Groupia.Valoisa ja vaalea tila on kutsuvan näköinen. Ja syystäkin, sillä kaikki lounaalla vaikuttaa yhden käynnin perusteella sen verran laadukkaalta ja kohtuuhintaiselta, että tänne kannattaa suunnata Itä-Helsingissä arkilounasaikaan liikkuessa.Palvelu on poikkeuksellisen ystävällistä ja konsepti simppeli: valittavana on runsas salaattipöytäbuffet, johon kuuluu keitto, jälkiruoka ja kahvi. Kaksi euroa lisää ja mukaan tulee lautasannoksena tarjoiltava lämmin ruoka.Alkukeittona on hernekeittoa, josta löytyy porsaanpalojen myötä kivasti rakennetta. Eläimetöntä versiota ei kuulemma tänään poikkeuksellisesti ole, joten kasvissyöjälle tilanne on heikompi.Monipuolinen salaattibuffet on selkeydessään mainio. Pöydästä löytyy ilahduttavia komponentteja kuten retiisiä ja hunajanaurista sekä tavanomaisempaa lounaspöytätarjontaa kuten hyvännäköisiä punajuurilohkoja, parsakaalia, marinoituja oliiveja ja sieniä, kirsikkatomaatteja, kananrintaa ja fetaa. Leipäpöydän hummus istuu valittuun tyyliin.Avokeittiön tiskiltä pyydän lämpimänä annoksena paistetun kanan koipireiden. Papupataakin olisi, mutta ei ehkä sitä nyt hernekeiton päälle.Herkulliselta näyttävässä annoksessa kana lepää kvinoan ja paahdettujen myskikurpitsanpalojen päällä. Kokonaisuuden kruunaa madeirainen kastike.Keltaraidallisesta mukista tarjoillun crème brûléen myötä arkilounas saa kivan juhlavan päätöksen.Virkistävä ja ilahduttava lounas panee miettimään, että jos paikka olisi kantakaupungissa, voisin käydä täällä viikoittain.Maritorin lounaasta välittyy nimittäin huolellinen tekeminen ja avokeittiöstä näkyvän kokkauksen perusteella myös innostus ja käsityöläisyys.