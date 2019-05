Nyt.fi

Junassa jonkun lapsi huutaa aina, joku “laskee mykän hiihtämään” ja joku puhuu puhelimeen kovaan ääneen työpai

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy