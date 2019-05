Nyt.fi

Daddy Greensin pizzat ovat kovatasoisia Roballakin: Peruselementit olivat kunnossa ja reunapalatkin osa ruokan

Daddy

Valitsemme

Iso Roobertinkatu 26, p. 010 2990 830, daddygreens.fi.Ma–to 16–22, pe 11–24, la 12–24 ja su 12–20.Pizzat 11–18 e.Greensin pizzat ovat ilahduttaneet helsinkiläisiä jo useamman vuoden ajan: ensin pop-upina ympäri kaupunkia, sitten Töölössä ja nyt myös Punavuoressa.Iso Roobertinkatu on toisen toimipisteen sijainniksi järkivalinta. On ohikulkuliikennettä, juhlijoita ja after work -paikan etsijöitä.Ja kysyntää vaikuttaisi olevan. Testiajankohta eli maanantainen alkuilta tuskin on pizzerian vilkkaimpia hetkiä, mutta paikan täyttää kutsuva puheensorina ja useissa pöydissä on asiakkaita. Moni hakee pizzan mukaan, ja ruokalähettejäkin näkyy.Ovelta näkee keittiöön, jossa voi äkätä vilaukselta valtavan puu-uunin. Sisustus on trendikäs, mutta aavistuksen kolkko.Listalla on pelkkää pizzaa, ja peruslistalla on yhdeksän vaihtoehtoa. Kaksi niistä on valkoisia eli tehty ilman tomaattikastiketta. Kasvisvaihtoehtoja on peräti viisi ja vegaanisiakin yksi. Lista on testihetkellä sama kuin sisarravintolassa Töölössä.Lisäksi silloin tällöin tarjoillaan erikoispizzoja, jotka voivat olla saatavilla vain muutaman päivän ajan.Daddy Greens luonnehtii itseään newyorkilais-napolilaiseksi. Napolilaistaustan näkee jo listaltakin, sillä ”San Marzano -tomaattikastike” toistuu sillä useaan kertaan.Suipot San Marzano -tomaatit viljellään lähellä Napolia, ja niillä on suojattu alkuperänimitys. Aidossa napolilaisessa pizzassa (vera pizza napoletana), jolle on määritelty hyvin tarkat kriteerit, ei ole lupa käyttää muita tomaatteja.testiin kaksi mahdollisimman erilaista pizzaa.Valkoisessa South Philly Specialissa on ilmakuivattua possunniskaa, varsiparsakaalia eli broccolinia, kirsikkatomaatteja sekä neljää juustoa eli mozzarellaa, pecorinoa, ricottaa ja provolonea.Tämä on kaikkinensa erinomainen suoritus, ja pizzaksi häkellyttävän kauniskin. Eri juustot erottuvat hyvin, kirsikkatomaateissa on ihanaa makeutta, broccolini on sopivan kypsää ja possunniska maukasta.Olimme ottaneet pöytään oreganoa, mutta makumaailma oli niin mietitty, ettei sitä tehnyt mieli lisätä.Tomaattikastikepohjaisessa Shrooms Yo! -pizzassa on portobelloja, osterivinokkaita, herkkusieniä ja basilikaöljyä. Sienien napakkuus ilahdutti, mutta niiden maku peittyi liiaksi sinänsä maukkaan tomaattikastikkeen ja basilikaöljyn alle.On myös siinä rajalla, menikö pizzan keskusta vetisen puolelle, vaikka napolilaispizzan kuuluukin olla keskeltä löysähkö.Daddy Greensissä valkoinen pizza on siis parempi valinta ainakin niille, jotka haluavat syödä pizzansa käsin.Molemmissa pizzoissa pohja oli hyvin onnistunut ja napolilaistyyliin oikeaoppisesti reunoiltaan hiukan pullistunut. New York -twistin voi aistia aavistuksessa rapeutta. Omistajat ovat kertoneet paistavansa pizzojaan hieman pidempään kuin Napolissa on tapana.Taikinasta emme löydä moitteen sijaa, vaikka yritämme ja makustelemme reunapaloja erikseen. Ne ovat osa ruokanautintoa, eivät ylijäämä.Pizzan peruselementit eli taikina, tomaattikastike ja juusto ovat niin hyvin kohdallaan, että täällä voi rohkaista kokeilemaan klassista Margheritaa. Se onkin tarjoilijan mukaan paikan suosituin valinta.Maittava kokemus, siis. Yksi miinus: loppulasku kahdesta pizzasta, cokiksesta ja yhdestä oluesta on 45 euroa. Vaikka pizza on hyvää, onhan se tästä lystistä aika kova hinta.