Nyt.fi

Nämä kolme tekijää synnyttivät uuden, mahtavan jazzyhtyeen – ja juuri ne asiat Yle unohti tyystin euroviisufia

Kuin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viime

Palaan

https://www.facebook.com/jazzkeittio/