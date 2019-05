Nyt.fi

”Tämä kohtaus pitäisi näyttää jokaisessa elokuvakoulussa” – Game of Thrones -fanin innostuneesta heitosta tuli

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

GoT-Twitter-hassuttelusta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy