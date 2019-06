Nyt.fi

Punavuoren uusi ravintolatulokas Manna tarjoaa korealaisia kulhoja, ja etenkin itse tehty tofu miellytti

Merimiehenkatu 18, p. 050 344 5562.Ma–pe 11–15 ja 17–21, la 12–21.Annokset 10–13,90 e.Kyllä, mutta wc ei esteetön.ravintolakenttä on varsin eläväinen, ja uusia paikkoja tuntuu avautuvan lähes samaa tahtia kuin vanhoja menee kiinni.Yksi uusimmista tulokkaista on maaliskuussa auennut Manna, joka ei identtisestä nimestään huolimatta ole mitään sukua turkulaiselle leipomo Mannalle. Punavuoren Manna on korealainen ravintola, joka toimii vuosi sitten lopettaneen Sidrería-siideribaarin entisissä tiloissa Merimiehenkadulla.tunnelma on lounaan myöhäisemmällä puoliskolla harras ja seesteinen. Ulkoa tulviva auringonvalo kirkastaa lähes koko ravintolan. Asiakaspaikkoja pienessä Mannassa on noin 15 ruokailijalle, mutta kanssamme on syömässä vain yksi lounastaja.Tarjolla on bibimbapeja kasvis-, kala- tai lihaversioina. Hauskasti ääneen lausuttuna suussa pomppiva bibimbap on käytännössä korealainen versio suositusta kulhoruuasta, jossa annoksen komponentit asetellaan nätisti vieri viereen. Proteiinin ja kasvisten, kuten erilaisten kaalisalaattien, versojen, kurkun ja porkkanan, alta löytyy kasa maustettua ja viilennettyä riisiä. Asiakkaan tehtäväksi jää sekoittaa kulhon ainekset keskenään.”Helpommin se käy lusikalla kuin puikoilla, aivan kuten annoksen syöminenkin”, ohjeistaa tarjoilija. Henkilökuntaa on salin puolella yksi, avokeittiössä puolestaan häärää keskittyneesti kaksi kokkia.on virkistävän kompakti, ja annosvaihtoehtoja on kuusi. Kulhoruokien lisäksi listalta löytyy myös kimbap-annos, joka on käytännössä kasvissushia.Tilaamme tofu-bibimbapin ja sushiannoksen. Alkuun saamme makuaistin herättävää kaalisalaattia, jonka kastike on koukuttavan sitruksista. Lisäksi pöytään tuodaan kirkasliemistä misokeittoa ja lusikallinen kimchiä. Simppeliä ja maukasta.Erityisesti ravintolan itse tekemä bibimbapin tofu ja kimchi ilahduttavat raikkaudellaan – ja kimchistä löytyy ytyä. Sushit ovat perushyviä, ja koska niissä ei ole kalaa eikä niitä tarjoilla soijan kanssa, ovat maut kepeitä. Aasiassa mustajuuren tavoin käytetty keitetty isotakiainen tuo kimbap-rullaan syvää makeaa sävyä.Kahvi ja paahdettu maissi -tee kuuluvat lounaan hintaan. Jälkimmäinen kannattaa kutkuttelevan tuoksunsa ja makunsa vuoksi nauttia jo ennen lounasta ruokahalun herättäjänä.Lennokkaammalla lounaalla tai illanvietossa sopii kokeilla myös korealaista poktan-ju- drinkkiä, jossa riisiviinashotti tiputetaan oluttuoppiin.