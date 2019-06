Nyt.fi

Hakaniemen metroasemalle aukesi Classic & Vegan, jonka vegaaniannokset maistuivat kolkosta miljööstä huolimatt

Hakaniemen torikatu 1 (Hakaniemen metroaseman ylätaso), p. 010 208 0500, classic-vegan.fi.Ma–to 10–21, pe 10–22, la 11–22 ja su 11–21.Annokset 6,50–25 e. Lounasbuffet 11,50 e.Kyllä.alkupuolella avattu ravintola näyttää ulospäin yhtä kolkolta ja tyhjältä kuin uudistettu Hakaniemen metroaseman ylätaso.”Onko se kiinni?” ystävä kysyy osuvasti.Olemme ainoat asiakkaat muovikasveilla ja puudesignilla sisustetussa ja varsin avarassa Classic & Vegan -ravintolassa.Kesäisen kauniina keskiviikkoiltana ei ehkä ensimmäiseksi tulisi mieleen mennä syömään maan alle, aprikoin.Nimensä mukaan Classic & Veganin konsepti on kaksijakoinen. On ilahduttavan mittava vegaaniruokalista sekä perinteisempää mättö- ja grillihenkistä sapuskaa, kuten pizzaa, burgeria ja kebabia.Vegaaneille ja lihan ystäville on huvittavasti omat sisäänkäyntinsä ja ruokailupuolensa, vaikka istua saa toki vapaasti. Tummemmin sisustetulla ”lihapuolella” telkkarista tulee testikäynnillä lätkää.Ravintolan omistajalla on entuudestaan lounaspaikat Vantaan Kivistössä ja Pihlajamäessä. Omistajalla on Kivistössä myös toinen ravintola, jossa on sama ”lihalista” kuin Hakaniemen uutuudessa.”Paljon valinnanvaraa, arvostan!” vegaaniruokabloggaajaystäväni kehuu 13 eri vegaanipizzan proteiinivaihtoehtoja.alkuun viiden mezen lautasen, joka on vähäisiin odotuksiin nähden ilahduttava. Falafelin rakenne on mainio. Hummus on tavanomainen, mutta soijajogurttiin tehty tsatsiki paljastuu herkulliseksi.”Falafel on jopa viisi kautta viisi. Parempi kuin Fafa’sissa”, seuralaiseni julistaa.Pizzat on nimetty metroasemien mukaan Vuosaaresta Ruoholahteen. Hakaniemi puuttuu, mutta se löytyy lähialueen inspiroimalta salaattilistalta Harjun, Kallion ja Merihaan seurasta.Vönerille, herkkusienille, rucolalle ja paholaisenhillolle rakentuva Itis-pizza on mezelautasen tavoin ilahduttava ilmestys; ei lähellekään täydellinen, mutta näköä ja täytettä piisaa.Viimeisenä pöytään saapuu talon vegaaniburgeri, joka on komea tuotos – lopulta ehkä paras kasvisburgeri, jonka olen Helsingissä syönyt.Kehuttu ja kohuttu Beyond Meat -pihvi on tuhti ja mehukas, ja siinä maistuu grilli. Kunnon suolakurkku- ja sipulisiivut, vegaaninen cheddar ja majoneesi viimeistelevät kokonaisuuden, joka yhdistelee onnistuneesti suolaista, makeaa ja hapanta.”Eeppinen elämys. Nextiä leveliä”, bloggaajakaveri kehuu.koittaessa jäämme pohtimaan Classic & Veganin sijaintia. Ravintola on torin alla piilossa, mutta samalla vilkkaalla ohikulkupaikalla. Uhka vai mahdollisuus?Uudenkalsea paikka ei oikein houkuttele viihtymään, mutta koekerralla vegaaniruoka maistui ja hinnat olivat maltillisia.Naapurin Espresso Housen tavoin ravintola ei tosin tunnu ulkoisesti autenttiselta tai luontevalta.Viikkoa myöhemmin käyn kurkistamassa paikan lounasbuffetin, joka näyttää hyvältä diililtä. Tarjolla on yksi liharuoka, kolme vegaaniruokaa sekä keittoa, mezejä ja salaattia.