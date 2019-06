Nyt.fi

Katastrofiksi muuttuneen Fyre Festivalin työntekijä kertoi dokumentissa puistattavan tarinan tapahtumasta ja p

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/nyt/art-2000005973916.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy