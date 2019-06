Nyt.fi

Pikatestissä kalliolainen baari La Lanterna, jonka erikoisuus on paikan päällä tehty tuorepasta

Kallion

Ravintola

Viides linja 7, p. 040 465 6235, lalanterna.fi.Ma–pe 11–2.Pasta 9,50 e ja viinilasi 4,50 e.Ovella muutaman sentin kynnys, wc esteetön.keskiluokkaistumisen aistii paitsi asuntojen hinnoissa mutta myös ravintolatarjonnassa. Kallioon on viime vuosina perustettu esimerkiksi lähi- ja villiruokaan, alkuviineihin ja hapanjuurileivontaan keskittyviä paikkoja. Toki myös moni "vanhan Kallion" kuppila halpoine hanatuoppeineen mahtuu yhä trendipaikkojen kylkeen.Nämä kaksi maailmaa kohtaavat La Lanternassa, joka avasi keväällä Viidennen linjan 5th Street Barin tilalle. La Lanternan juttu on pasta, joka onkin paikan päällä valmistettua tuorepastaa, hanaoluen kanssa tai ilman. Hieman yllättäen La Lanterna on auki vain arkipäivinä.on pieni, noin kymmenen neliömetrin kokoinen. Myös ruokalista on suppea ja edullinen. Italialaisen omistajan mukaan ravintola panostaa enemmän laatuun kuin määrään. Listalla on neljästä viiteen erilaista pasta-annosta, ja pääraaka-aine on tuoretta ja käsintehtyä. Omistajan genovalainen ystävä pyörittelee pastat aamuisin, kun ravintola on vielä asiakkailta suljettu. Samalla valmistuvat kastikkeet, kuten "autenttinen genovalainen pesto".Sitähän pitää maistaa. Pyydämme pestopastan seuraksi tarjoilijalta suositusviiniä, ja saamme kuivaa soavea Koillis-Italiasta, joka pelaa pastan kanssa ihan kelvollisesti.Pestopastan lisäksi tilaamme tomaattipohjaisen oliivipastan. Molempien pasta-annosten maut ovat hienovaraisia ja herkkiä, joskin tomaattipastassa on hieman syvempi ote valkosipulin ja oliivien ansiosta. Pennepastaan oli jätetty mukava purutuntuma.Pöydillä mainostetaan myös tapaksia kuuden euron hintaan. Ne osoittautuvat kolmioleipien tapaisiksi voileiviksi, joiden täytteenä on kinkkua, juustoa ja majoneesia. Cocktailtikulla ja vihreällä oliivilla seivästettyjä leipiä on lautasella runsaasti, ja kaikessa yksinkertaisuudessaan "tapakset" ovat hauskaa ja mutkatonta baariruokaa. Kasvisversio pelkällä kermajuustolla ilman saunapalvikinkkua onnistunee myös.La Lanternan valtti on aitoudessa ja itse tehdyssä tuorepastassa. Mutta kuten omistaja itsekin sanoo, on kyseessä enemmän baari kuin ravintola.