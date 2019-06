Nyt.fi

HBO:n hehkutetun Tšernobyl-sarjan käsikirjoittaja turhautui ydin­katastrofi­alueella poseeraaviin Instagram-tu

HBO:n

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nyt

Onnettomuuden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Osassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Myöskään

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy