Nyt.fi

Donald Trump päivitteli maajusseille kuinka heidän traktoreissaan ei ole edes nettiä – Fox News katkaisi puhee

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy