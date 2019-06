Nyt.fi

Kaikki puhuvat Netflixin uudesta hittielokuvasta The Perfectionista, mutta siihen tiivistyvät Netflix-elokuvie

Suoratoistopalvelu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/nyt/art-2000005968570.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ihan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

The Perfection

Varoitus! Tästä eteenpäin kirjoituksessa paljastetaan The Perfectionin lähes koko juoni, suurin osa yllätyskäänteistä myös.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ensimmäinen juonenkäänne.

Toinen käänne.

Niinpä

Tämä