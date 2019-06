Nyt.fi

Helsinkiin aukesi lippakioski Kekri, joka tekee kekseliästä ja kunnianhimoista Suomi-katuruokaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomalainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kekrin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy