Kallioon avasi sympaattinen alakulttuurikeidas Loukko, jossa lounas on edullinen eikä ostopakkoa ole

Castréninkatu 7, kulttuuriloukko.fi.Ti–to 12–18.Lounas 3 e, sämpylä 2 e, kakku tai piiras 2 e ja kahvi tai tee 1 e.Kyllä.ollaan boheemin, vaaleanpunavihreän ja nuorekkaan Kallion maantieteellisessä ja henkisessä keskiössä – ja vieläpä varsin ihastuttavan oloisessa sellaisessa.Kallion kirkon taakse Castréninkadun ja Neljännen linjan kulmaan – maailman muutosta halveksuvan Saloon Arizona -kapakan viereen ja päiväkodin paikalle – syntynyt Alakulttuurikeskus Loukko tekee vaikutuksen heti sisään astuessa.Siouxsie and the Bansheesin jälkipunk soi, seinät pullistelevat eklektistä kuvataidetta, huonekalut ja muutaman läppärityöläisen vaatteet muistuttavat kirpparimeiningistä.”Puntala ennakot meiltä”, kyltti julistaa kassan takana ja viittaa maineikkaaseen punkfestivaaliin.avannut Alakulttuurikeskus Loukko on gallerian, kahvilan, vapaan työtilan ja esiintymispaikan yhdistelmä, jossa ei ole ostopakkoa. Valoisa ja avara liikehuoneisto vaikuttaakin mainiolta kahvittelu-, hengailu- ja työskentelytilalta hipsteri-Helsingin ytimessä.Hinnat puhuttelevat ainakin pienituloista. Ruoka pyritään valmistamaan hävikistä, ja lounas maksaa vain kolme euroa – viisikymmentä senttiä enemmän kahvin kanssa. Lounasta on tarjolla tiistaista torstaihin kello 12–15, siihen asti kuin ruokaa riittää. Sosiaalinen kansankeittiö vähävaraisille, Loukosta luonnehditaan.Testikäynnillä tarjolla on tomaattista papukeittoa, joka otetaan itse sivupöydältä. Päälle saa ripotella oreganolla maustettuja leipäkuutioita.Varsin kotikutoisen oloisesta meiningistä huolimatta keitto on hyvää ja täyttävää. Jälkiruuaksi maistamani viileä sitruunapiiras on niin ikään maittava. Kauramaidolla jatketussa kahvissa ei myöskään ole moittimista.Kahvilan vitriinissä jököttää lisäksi muutama tofusämpylä, jo mainittua sitruunapiirasta, taatelikakkua sekä muutama limonaditölkki ja pillimehu.Tarjontaa ei voi hyvällä tahdollakaan sanoa monipuoliseksi, mutta sympaattinen meininki korvaa niukkuuden. Kaikki tarjottava on vegaanista, kuten voi olettaa.on selvästi paikka, jolla on missio. Viikko-ohjelma kertoo, että testipäivän iltana on luvassa feministinen käsityötapahtuma Joku ompeluseura. Viikonloppuisin Loukko on auki ohjelmasta riippuen.Seinän julisteessa korostetaan turvallisemman tilan periaatetta. Esteettömyys on kuulemma laajennettu tarkoittamaan myös taloudellista ja sosiaalista puolta.”Ei natseja, ei syrjintää, ei seksismiä!” Loukon nettisivuilla ilmoitetaan.Paikkaa pyörittää tee se itse -meiningistä innostunut ammattilaisryhmä, joka haluaa tarjota lavalla varustettua tilaa ja tarvittaessa apuaan myös ulkopuolisille. Esimerkiksi galleria on taiteilijalle maksuton.Loukko toimii kuulemma apurahojen, joukkorahoituksen ja kannatusjäsenyysmaksujen turvin.Lopettelen lounasta, ja taustalla Nico laulaa The Velvet Undergroundin säestämänä kaikista huomisen juhlista. Sekin istuu Loukon kuvaan.