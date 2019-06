Nyt.fi

Kirjailija Juha Kauppinen eli kaksi vuotta ilman Facebookia, ja näin se muutti hänen elämänsä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tartuin tämän tästä puhelimeeni mennäkseni ja katsoakseni näkymää, mutta olin sulkenut sen itseltäni. Kaduinko? Ehkä. Kyllä kaduin.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vieroitusoireet

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ehkä

Mutta

Facebook

Jotain vaikeasti määriteltävän onttoa sosiaalisessa mediassa silti on.

Facebook ei ole arkiystävyyttä, se on jotain muuta.

Julkaistuani

Huhtikuussa

Päätös

Oli jopa ihmisiä, joiden olemassaoloa en muistanut.

Nyt

En