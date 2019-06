Nyt.fi

Seurasaareen avasi uusi kesäravintola, jonka saaristolaispöytä kannatti kokea

Seurasaari, p. 044 773 2120, seurasaarenkruunu.fi.Kesäkaudella ma–su 10–20.Annokset 12–28,50 e, saaristolaispöytä pääruokana 29 e ja jälkiruuat 8–12 e. Keittolounas 10,50 e.Kyllä.ravintolalla on pitkät perinteet. Ravintolan vanhin osa on ollut toiminnassa vuodesta 1890 ja uudempi kahvilapuolikin vuodesta 1952.Täksi kesäksi paikka on uudistunut. Uusi nimi on Seurasaaren Kruunu, ja onneaan ravintoloitsijana koettaa nyt Jätkäsaaren Vessel Bistroakin pyörittävä KF Restaurants. Edellinen ravintolatoiminnan pyörittäjä päätyi konkurssiin, ja uusi yrittäjä valittiin tarjouskilpailulla.Vierailemme ravintolassa avajaisviikon sunnuntaina. On kaunis kesäpäivä, ja siihen nähden on hämmentävän hiljaista.Ikkunasta näkyy 1800-luvun puolella rakennettuun tummasävyiseen juhlasaliin, jossa on aurinkoisesta säästä huolimatta pimeää – eikä yhtään asiakasta. Sinne on katettu saaristolaispöytä, joka näyttää tyhjässä salissa vähän surulliselta.Onhan se testattava. Lisäksi otamme jaettavaksi paikan jokapäiväisen lounasannoksen eli lohikeiton sekä oletettavasti turisteja silmällä pitäen laaditun sapas-lajitelman kahdelle.Sinänsä tunnelmalliseen juhlasaliin ei tee aurinkoisena päivänä mieli jäädä syömään. Saaristolaispöydästä kootun annoksen saa kuitenkin viedä kahvilan puolelle tai terassille, joista molemmista aukeaa upea merinäköala Seurasaarenselälle.valikoimassa ei ole moittimista. Keskiössä ovat erilaiset kalat, joiden lisäksi on salaatteja ja varhaisperunoita. Kaikki saaristolaispöydässä näyttää freesiltä.Skagenröra eli katkaraputahna, suolalohi, silakat ja silli ovat kaikki erinomaisia. Erityisesti lohen tuoreus ja napakka rakenne ilahduttavat.Kyssäkaali-omenasalaatti, jääfenkolit ja tillikurkut sopivat hyvin yhteen kalojen kanssa. Kotijuusto-tattari-kasvissalaatti on sen sijaan mautonta. Savuahvenmoussen maku jää niin ikään pliisuksi.Sapas-lautanen eli espanjalaisten suupalojen suomalainen mukaelma osoittautuu osin saaristolaispöydästä kootuksi.Eroavaisuuksiakin on, ja osa niistä on hieman hämmentäviä. Ilmakuivattu kinkku vie ajatukset Italiaan, valkohomejuusto Ranskaan. Heikoin osuus on öljyssä virttynyt, tunkkainen parsa. Rosvopaistia on suhteettoman suuri keko.Sapakset on aseteltu kauniisti, mutta annos on sisällöltään pettymys. Ei tässä suomalaisten makujen parhaimmistoa kyllä esitellä.Lohikeitossa ei ole kalaa säästelty, ja sen liemi on kermaisen maukasta. Seuralaiseni myhäilee tyytyväisenä, mutta omaan makuuni soppa on aavistuksen suolainen ja puoliksi halkaistut perunat turhan suuria.asiantuntemus ei täysin vakuuta. Kun kysymme, mitä juustoa sapas-lautasella on, vastataan tiedustelemalla ”oliko se pahaa”. Kukaan tarjoilijoista ei tiedä juustosta mitään, ja lisätietoja käydään kysymässä keittiöstä. Juusto osoittautuu sentään kotimaiseksi.Kun ravintola korostaa raaka-aineiden tuoreutta ja puhtautta, voisi odottaa tarjoilijoidenkin tuntevan ne. Myös juomasuositukset olivat hakusessa, vaikka ravintolalla on A-oikeudet.Yleisvaikutelma on kuitenkin vähintäänkin kehityskelpoinen, ja etenkin saaristolaispöydästä tulisi pienillä viilauksilla mainio.