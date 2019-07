Nyt.fi

Vegaanikioski Jänö muuttui vietnamilaiseksi VG Wokin avulla, ja etenkin kevätrullat olivat mainiot

Museokatu 12.Ma–la 12–20 ja su 12–18.Curryt, keitot ja nuudeliannokset 8 e, salaatti 4,50 e ja kevätkääryle 2 e.Kyllä.grilliruuan tienraivaajana Helsingissä toiminut lippakioski Jänö on jälleen avattu, mutta aivan eri konseptilla kuin aikaisemmin.Alun perin Jänö tunnettiin Sipsikaljavegaanien Facebook-ryhmästä inspiraationsa saaneena grillikioskina, jossa tarjoiltiin syntisen rasvaista ja suolaista snagariruokaa vegaaniversiona.Jänön annokset ovat yhä vegaanisia, mutta muutoin kioski ei ole entisensä. Ei ole hampurilaisia, hodareita, ranskalaisia tai muuta perinteistä grillisapuskaa. Sen sijaan listalla on perinteisiä vietnamilaisia ruokia: nuudeliannoksia, keittoja, curryja ja kääryleitä. Yhteistyössä on Turussa suosittu pikaruokaketju VG Wok.testiin pho-keiton, pad thain, goi-salaatin ja kevätkääryleitä. Jonoa ei tiistaina alkuillasta ole, ja annokset valmistuvat noin 10 minuutissa.Vietnamilaisiksi rulliksi mielletään useimmiten niin sanotut kesärullat, jotka on kääritty riisipaperiin. Vietnamissa tarjoillaan kuitenkin myös niiden uppopaistettua tuhdimpaa versiota, joka on monille tutumpi kiinalaisesta keittiöstä. Testiryhmän nelivuotias haluaa ehdottomasti maistaa juuri niitä.Rullat ovatkin todella hyviä, parhaimpia mitä muistan Suomessa maistaneeni. Taikina on sopivan rapea, eivätkä rullaan piilotetut kasvikset ole kypsyneet muhjuksi. Hapanimeläkastike on mukavan tujua.Vietnamilaistyylisen salaatin kaalisuikaleet ovat kuivia ja mauttomia, mutta raikas kastike pelastaa kokonaisuuden. Soosissa maistuu seesamiöljy, soijakastike ja limetti. Salaatin päälle ripoteltuja rapeita soijasuikaleita on helppo napsia sormin.Phossa eli kirkasliemisessä riisinuudelikeitossa on runsaasti nuudeleita, papukakkuja, siitakesieniä ja tofua. Myös liemi on yllättävän maukasta, vaikka siitä puuttuukin syvyyttä. Se selittynee osin keiton vegaanisuudella, sillä yleensä pho-keitto saa makunsa hartaasti haudutetusta lihaliemestä.Keitto jää kaipaamaan myös tuoreiden yrttien aromaattisuutta, mutta ei niitä oikein grilliltä osaa odottaakaan. Korianteria sopassa kyllä oli, mutta sitäkin kitsaasti.Suurimmaksi pettymykseksi osoittautuu Thaimaassa suosittu katuruoka pad thai, jota vielä erikseen suositeltiin. Annoksen ytimessä ovat paistetut nuudelit, ja tässä versiossa lisänä on ainakin tofua, soijasuikaleita, kaalia ja porkkanaa. Maku jää kuitenkin valjuksi.annokset ovat suuria ja hinta-laatusuhde jopa erinomainen. Kallein pääruoka-annos maksaa kahdeksan euroa, ja sillä saa helposti vatsansa täyteen.Silti tuntuu vähän hassulta, että Jänön lähes legendaarisella maineella ratsastaa nyt paikka, jolla ei ole oikeastaan mitään tekemistä edeltäjänsä kanssa.Jos tekee mieli niin sanottua mättövegaanisafkaa, kannattaa mennä muualle. Jos mielii vegaanista aasialaista katuruokaa, on Jänö oiva vaihtoehto.