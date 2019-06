Nyt.fi

Britannian pääministeriksi on nousemassa ehkä absurdein mahdollinen hahmo, joten tässä Boris Johnsonin parhaat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/boris-johnson-bbc-inside-foreign-office-documentary-watch-video-caroline-wilson-a8655511.html

https://www.politico.eu/article/the-eu-is-a-lobster-boris-johnson-best-moments-europe-reporting/

https://www.newstatesman.com/politics/uk/2016/07/boris-johnson-peddled-absurd-eu-myths-and-our-disgraceful-press-followed-his