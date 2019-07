Nyt.fi

Seitsemän vuotta sitten tapahtui yksi Suomen ensimmäisistä someraivoista, kun 700 lemmenlukkoa vietiin ja sula

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://yle.fi/uutiset/3-6177704

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000002537788.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy