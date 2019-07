Nyt.fi

Festareiden silmiinpistävät: Tuskan Anu-Maaria, joka tunnetaan kaikkialla siitä, että "se on se, jolla on iso

Fiilis. Ihmiset. Täällä saa olla oma ittensä.Saa kantaa itseään miten haluaa, eikä kukaan tuomitse sitä. Kukaan ei kato pahasti.Tää on tällainen. Tää on Anun tyyli. Tää on huomiota herättävä.Siinä on toinenkin panta.Miksi. No, koska ne on helvetin hienoja. Ne korostaa mun ihania hiuksia. Ne saa mun hiukset näyttämään entistä isommilta.Ne on vaan isot. Ne on isot. Ne on vaan isot. Niissä ei ole mitään muuta. Ne on vaan isot.Koska mulla on aina ollut isot hiukset.Se on vaan se mun tyyli. Se on se mun juttu. Se on sellainen valttikortti. Siitä minut tunnetaan. Kaikki tietää siitä aina.Ai missä? Kaikkialla! Töissäkin, ja kaikkialla. “Se on se, jolla on iso tukka.” Oon turvallisuusalalla.Missä vaan. Kassajonossa.En minkäänlaista. Ei ole kysytty papereita. Tai on kysytty papereita.Tällainen toppi, jossa menee korsettimainen nauha. Vaaleanpunainen on mun lempiväri. Tää on tilattu Wishistä Kiinasta. Siis tää [verkkokauppa], jonka takia Posti on joutunut ylitöihin.Rohkea. Rohkea tyyli. Tällaisessa tilaisuudessa. Kerran vuodessa Tuskassa. Ei aina todellakaan! Mulla on myös verkkosukkahousut ja HM:n kengät.Punanaamiosta. Myös peruukki on sieltä.On! Ei mulla sentäs tällaista tukkaa oikeasti ole!