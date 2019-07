Nyt.fi

Sentro korostaa filippiiniläisiä juuriaan, mutta rempseiden annosten autenttisuus jäi vajaaksi

Onpa

Paikka

Mutta

Sentron

Pieni Roobertinkatu 13, p. 050 522 4944 sentro.fi.Ma–to 11–15 ja 16–22, pe 11–15 ja 16–23 ja la 11–23.Alkuruuat 7,90–9,90 e, pääruuat 17,90–23,90 e ja jälkiruuat 7,90–9,90 e.Ei.Filippiinien ruualle siunaantunut vaikutteita ja mahdollisuuksia. Keittiöön ovat jättäneet vahvat jälkensä muiden muassa malaijit, kiinalaiset ja espanjalaiset. Keitoksille sellainen lupaa hyvää.Puhumattakaan alkuperäisestä keittiöstä valtakunnan 7 000 saarella: kalaa nousee ja aitous on ruuassa kunniassaan.Sitten on vielä myöhäisempi Yhdysvaltain vaikutus Filippiinien ruokakulttuuriin. Jos matkailija ei pidä varaansa, joutuu ainakin pääkaupungissa Manilassa jenkkidieetille, kokemusta on.Hyvin vähän tästä Filippiinien ruokaperinteestä on kantautunut Suomeen saakka. Parissa ravintolassa on yritystä. Tässä on nyt yksi, keväällä ovensa avannut Sentro. Se lupaa aasialaista fuusioruokaa, mutta korostaa filippiiniläisiä juuriaan. Suppeassa ruokalistassa niillä näyttäisi olevan yliote.on mukavan näköinen. Seinillä on aaltopeltiä, ja näkymä keittiön rentoon meininkiin on avoin. Myös filippiiniläinen natiivi seuralainen arvostaa Sentron tunnelmaa.Lyhyellä listalla on hänelle tuttuja ruokien nimiä. Yksi niistä on sisig. Jos oltaisiin Filippiineillä, se tarkoittaisi siankorvaa, joka loikoilisi lautasella levällään friteerattuna. Kuulemma mainio känniruoka.Täällä sisig spring rolls tarkoittaa kuitenkin grillattua porsaankylkeä, joka on kääritty friteerattuun filotaikinaan. Sitrushedelmä calamansi maustoi rullien mukana tullutta majoneesia.Jotakin tuttua oli mauissa, mutta henki puuttui, vieras sanoi.Alkuruuissa on myös kilawin, jota näkee toisinaan kirjoitettuna myös muotoon kinilaw. Tämän filippiiniläisen känniruuan tunnistin minäkin.Parhaimmillaan se on heijastus meren takaa, kaukaisen Perun cevichestä. Siis hapossa valkoiseksi kypsytettyä kirpeää kalaa.Olen joskus maistanut suomalaista versiota, muikkua ruisleivällä, ihan huippua.Trio kilawin -annos Sentrossa oli sekava ja sörssätty. Ensin graavattua lohta nokareina tamarindikastikkeessa. Mausteina inkivääriä, korianteria ja punasipulia. Sitten tiikerirapuja tomaattikastikkeessa. Mausteina tabascoa, jalapenoa ja avokadoa. Sitten vielä siikahippuja calamansikastikkeessa. Mukana kurkkua, tomaattia, basilikaa ja chiliä. Raakakypsyttäminen – jos sitä edes oli – ei maistunut, kun merenelävät oli haudattu soosien alle.Vähemmälläkin olisi uskonut, että Filippiineillä arvostetaan kastikkeita.viimeistään pääruuissa näki, mikä siellä on vielä tärkeämpää: isot annokset.Tilasin steak kalderetan ja sain isoja kimpaleita tuhtia ja sitkeää naudan entrecôtea krouvien al dente -kasvisten kera. Kaldereta on kastikkeen nimi. Kookosviinietikka tuo siihen pientä happamuutta.Tämä on espanjalaisten mukanaan tuomaa fiestaruokaa, seuralainen selitti. Parhaimmillaan se on kuulemma vuohesta valmistettuna.Seuralaisen pääruoka crispy pork adobo maistui vihdoinkin aidolta natiivinkin mielestä. Adobo tarkoittaa keittotapaa, ei välttämättä edes lihan. Joskus liemessä on kookosmaitoa, mutta ei aina. Sen sijaan valkosipulia, viinietikkaa ja pippuria adobossa on varmasti. Liha nimittäin marinoidaan viinietikassa.Toisella käynnillä maistoin minäkin adobopossua. Hyvin oli viinietikka mureuttanut lihan. Ja kastike oli muhevaa.Rempseys jatkui myös jälkiruuissa, nekin olivat isoja. Porkkanakakkua tukevoittivat saksanpähkinä, appelsiininkuori ja kermavaahto. Toisessa annoksessa oli kerroksittain vihreästä teestä leivottuja keksejä, calamansikreemiä ja tummaa suklaata. Myös kirsikkalikööri maistui.filippiiniläissuomalainen palvelu pelasi sikäli hyvin, että ystävällisiä oltiin ja ruuat tulivat pöytään joutuisasti. Niitä olisi voinut esitellä paremmin, kertoa mikä on mitäkin. Onko aitoa vai onko menty fuusioiden mukana?Sitä aasialaista fuusiota listalla edustavat ainakin edamame- siis soijapapufalafelit, misoglaseeraus norjanlohiannoksessa ja korealaisen bulgogin mukaelma.Lisäksi juomalistalta löytyy kelpo viinien lisäksi myös kolmea sakea ja kahta umeshu-likööriä.Mutta Sentron filippiiniläiset ruuat olisivat kestäneet suuremmankin autenttisuuden.Kala ja riisi ovat sikäläisen ruokavalion kulmakivet, joiden laadusta ei missään oloissa tingitä. Täällä kaukana Suomessa tasosta lipsuttiin.