Helsingin lippakioskit erikoistuvat, ja tästä Kaisaniemen kojusta sai parempaa karjalanpiirakkaa kuin mummolas

Kaisaniemenrannan ja Unioninkadun risteys, piirakkaleipomo.fi.Ke–pe 11–18 ja la 11–15.Piirakat ja muut leivonnaiset 1,50–2,20 e.Kyllä.on totisesti ollut oikea muutosten kesä Helsingin lippakioskeille. Ensin Museokadun vegaaninen lippakioski Jänö siirtyi tarjoamaan aasialaistyylisiä annoksia. Sitten toimintansa aloitti Lapinlahden Kekri, joka vie katuruoan miltei fine diningin puolelle. Viimeisin käänne tuli Kalliosta. Karhupuiston lippakioski saa uudet vuokralaiset, kun kivenheiton päässä Agricolankadulla sijaitseva alkuviinibaari ja leipomo Way laajentaa toimintaansa.Kioskit siis erikoistuvat, vähän samalla tavalla kuin suomalaisten ruokavaliotkin.puiston kupeessa sijaitsevasta Pitkänsillan lippakioskista ei ole kirjoitettu uutisia tai erityisesti kohuttu sosiaalisessa mediassa, mutta ehkä olisi kannattanut.Unioninkadun ja Kaisaniemenrannan kulmassa nököttävää kioskia on jo alkukeväästä lähtien pyörittänyt nurmijärveläinen piirakkaleipomo Räty. Paikan tarjonta on linjassa nimen kanssa: kuin suoraan mummolasta – ainakin jos mummolla on karjalaisia sukujuuria.Lipan alla myydään niin karjalanpiirakoita, perunapiirakoita kuin riisikukkosiakin. Niiden valmistuksessa ei ole turhaan kikkailtu. Kukkoset ja piirakat on valmistettu niin perinnetietoisesti, että niitä voisi ylpeänä tarjota minkä tahansa marttayhdistyksen vuosijuhlissa.Mummolan herkkujen lisäksi Rädyn piirakkaleipomo tarjoaa myös perinteisempiä lippakioskituotteita kuten irtojäätelöä, limua, kahvia, voisilmäpullia ja munkkeja. Kahvin saa myös kauramaidolla. Myyjät muistuttavat, että kaikki leivonnaiset ovat samana päivänä käsin leivottuja, ”ilman mitään lisäaineita”.kun Rädyn leipomon karjalanpiirakan ottaa käteen, huomaa, että se on voideltu voisulalla paistamisen jälkeen. Tällainen piirakka ei kaipaa mitään päällisiä, siksi se onkin niin mainio eväs. Ja Rädyn piirakan maku, se ei petä: ohut kuori on juuri sopivalla tavalla hieman sitkeä ja sisus mehevä. Nämä ovat vähintään yhtä maukkaita kuin isoäitini piirakat – vaikka en sitä toki ikinä mummolleni myöntäisi.Ilahduttavaa on myös se, että piirakasta löytyy gluteeniton ja vegaaninen versio. Tattarijauhoista leivottu kuori maistuu hivenen happamalta, mutta miellyttävällä tavalla. Kauramaidosta valmistettu puuro on mukavan kosteaa ja kokonaisuus tasapainoinen. En sokkotestissä välttämättä erottaisi tätä ihan tavallisesta karjalanpiirakasta, ja tämä on ehdottomasti kehu. Kaupungin paras vegaanipiirakka!