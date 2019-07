Festareiden silmiinpistävät: Ruisrockin Milla, joka puhuu tasa-arvon puolesta pukeutumalla isoon ja karvaiseen valevatsaan – ”Ei tarvitse peitellä, antaa kaiken vain heilua”

Nyt.fi

Festareiden silmiinpistävät: Ruisrockin Milla, joka puhuu tasa-arvon puolesta pukeutumalla isoon ja karvaiseen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Se on aika rennon rempseä. Joka päivä yrittää pukea erilaista. Tänään valitsin vähän rennomman t-paitamekon, ja ajattelin, että kruunaan asun mahavyölaukulla.Tää näyttää siltä, että mulla ois lyhyt t-paita ja shortsit, ja pikkusen kasvanu kaljamahaa kesän myötä. En häpeile sitä ollenkaan. Mä annan kaiken vaan näkyä.Se on totta. Ehkä tää vähän aiheuttaa hämmennystä. Mutta vatsoja on kaikenlaisilla, myös naisilla. On hyvä puhua tasa-arvon puolesta ja laittaa ehkä vähän miestyylinen vatsa.Ei ainakaan ole tarkoitus loukata. Toivottavasti hän pystyy samastumaan. Että on itsevarmuutta kantaa oma vatsansa samaan tyyliin, kuin mä kannan tän laukun.Kyllä jollain tapaa tulee tosi rento olo, ei tarvitse peitellä mitään. Antaa kaiken vain heilua, mikä heiluu.Mun mielestä tästä ei voi enää ylittää.Olisi kiva, että vaikka joku ei tajuaisi, että tää on vyölaukku, niin olisi silti sitä tasa-arvoa. Että oli millainen vatsa tahansa, niin kyl se saa näkyä.Kaikista tärkeimmät joiden pitää pysyä tallessa, kuten rahat, puhelin ja Ruissi-lippu.Olen itse asiassa, mutta ne on toisessa kassissa. En halunnut täyttää mahaa niillä.Se oli joku nettikauppa. Kaveri käyttää tosi paljon vyölaukkuja, niin hänelle ostin tän joululahjaksi. Jostain kumman syystä hän ei ole tätä halunnut käyttää, niin mun piti ottaa käyttöön.Mä en ole tähän ihan suoraa vastausta saanut. Hän on ehkä vähän tyylikkäämpi.