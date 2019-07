Nyt.fi

Poppari Billie Eilish värjäsi hiuksensa ja internet ihastui – vuosituhannen alun tyyli jatkaa nousukiitoaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.instagram.com/p/Bzmc6GmlMRJ/

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy