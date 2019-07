Nyt.fi

Pikatestissä Punavuoren vietnamilainen Nom, jossa tofu oli täyteläistä, mutta suositeltu possu tuotti pettymyk

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helsinkiin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ruoka

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Palvelu

Iso Roobertinkatu 20–22, p. 050 357 8765, nomvietnamesekitchen.fi.Ma–pe 11–21 ja la 12–21.Annokset 7,50–15 e.Kyllä, mutta käytävä wc:hen ei esteetön.on tullut viime vuosina pieniä vietnamilaisia ravintoloita, ja maaliskuussa sellainen nousi myös Iso Roobertinkadulle, kun Nom Vietnamese Kitchen aloitti. Roba elävöityy taas hieman lisää.Nomin sisustus on huoleton sekoitus ikeamaista yksinkertaista virtaviivaisuutta ja pieniä etnisyyteen viittaavia yksityiskohtia. Katossa killuu suuria hopeanvärisiä tarjottimia, jotka tosin lattian laattakuvioiden kanssa tuovat mieleen enemmän Marokon kuin Vietnamin.Ravintolan verkkosivuilla ei ole illallislistaa, mutta seinällä on suuri liitutaulu, johon annokset on numeroitu, ja tiskillä annokset esitellään kuvien kera.Annoksissa käytetään paljon possua ja nautaa. Kasvisvaihtoehtoja on vähän, mutta ainakin kolmeen annokseen on mahdollista vaihtaa tofu lihan tilalle. Tosin vaikka esimerkiksi pho-keitossa kanan voi vaihtaa tofuksi, sopan pohjana käytetään kanalientä.Avulias tarjoilija ehdottaa paikan suosituinta annosta, jossa on grillattua possua, kevätrulla, nuudeleita ja salaattia. Toiseksi pääruuaksi valitsemme tofua kasviksilla ja riisillä. Alkuun tilaamme vielä neljä kesärullaa, kaksi katkaravulla ja kaksi tofulla. Kylkeen nappaamme pullolliset Asian Lager -olutta. Sitä ja Tsingtaoa lukuun ottamatta juomavalikoima on kotimainen.saapuu noin viiden minuutin päästä tilauksesta.Vietnamilaiset kesärullat ovat kauniita ja maukkaita. Rullien sisään kääritty tofu on imenyt hyvin mausteita itseensä, ja sen syvä maku tuo mieleen kanan. Rullaa haukatessa suuhun leviää vieno ja miellyttävä mintun maku. Lisänä on perinteiset maapähkinä- ja nuoc cham -kastikkeet, ja jälkimmäisessä kalakastike, limetti ja chili ovat tasapainossa keskenään.Porsaanliha riisinuudeleilla on karvas pettymys. Liha on kyllä mureaa ja ensipuraisulla mukavasti grillatun makuista, mutta pian suun täyttää palaneen rasvan tai kehnosti puhdistetun pannun sivumaku. Possua ei tee mieli syödä muutamaa palaa enempää.Porsaanliha-annoksen kyljessä tulee yksi kevätrulla, joka on täyteläinen ja kostea. Seuralaiseni mielestä rulla voisi olla hieman rapsakampi.Tofu kasviksilla ja riisillä on täyteläinen makuelämys. Annoksessa on käytetty samaa maukasta tofua kuin kesärullissa, ja tässäkin annoksessa maussa on kanamainen ote. Tosin tofu on kypsennetty niin, että ulkonäkönsä puolesta se muistuttaa enemmän kananmunaa. Lisäksi annoksessa on parsakaalia, kukkakaalia, porkkanaa ja sipulia. Kasvikset ovat juuri sopivan rapsakoita, mutta ne ovat myös ehtineet imeä täyteläisen rasvaisen kastikkeen makua.Nomissa oli kohteliasta ja nopeaa ja miljöö mukavan mutkaton.Epäonnistunutta possunlihaa lukuun ottamatta Nomin yksinkertaiset annokset olivat varsin toimivia.Simppelit maut voivat olla myös yksi syy siihen, että testikäynnillä Nom Vietnamese Kitchenissä oli paljon aasialaistaustaisia asiakkaita. Ravintolan puheensorinassa kuuli enemmän tuntemattomia kuin tuttuja kieliä.Sana uudenpuoleisesta perheyrityksestä lienee kiirinyt, eikä listan antimia välttämättä ole ainakaan kovin paljon sorvattu ”suomalaisempaan” makuun.