Nyt.fi

Maustetytöt ovat niin tavallisia, että bändin konsepti vaikuttaa epäkaupalliselta, harmittomassa imagossa piil

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy