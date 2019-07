Nyt.fi

Twitterissä on käyty viikon ajan lennokasta keskustelua #rakentavatwiittaaja-aihetunnisteen ympärillä.Kiista on pitkä ja monivaiheinen. Yritimme selvittää, mistä siinä on oikeastaan kyse.Monet tviittajaat ovat kiitelleet Sauria leikkimielisen kisan ylläpitämisestä ja hyvään Twitter-keskustelukulttuuriin kehottamisesta. Kaikkia rakentavasta tviittaamisesta palkitseminen ei kuitenkaan tänä vuonna miellyttänyt.Syntyi kiista, jonka seurauksena Sauri päätti viime sunnuntaina lopettaa aihetunnisteen jakamisen.Saurin yritys hillitä keskustelua aihetunnisteen ympärillä ei tuottanut tulosta. Keskiviikkona hän ilmoitti vetäytyvänsä Twitteristä toistaiseksi.Twitter-väittely leimahti, kun kritisoijat kommentoivat aihetunnisteen hiljentävän keskustelua yhteiskunnan rakenteellisista ongelmakohdista. Tällaisiin ongelmakohtiin törmäävät enemmistöä useammin vähemmistöihin kuuluvat. Täten turmelevan tai purkavan keskustelun leima lankeaa usein heille.Palkitsemisessa nähtiin ongelmallisena se, että valkoisena miehenä Sauri edustaa hyvinvoivan enemmistön näkökulmaa.Lisäksi kiistan katsottiin lisäävän yksilökeskeisyyttä, kilpailua ja ihmisten asettamista paremmuusjärjestykseen sekä harvainvaltaa.Tempauksen kriitikot ehdottivat aihetunnisteen vastineeksi #ragettavatwiittaaja-kampanjaa. Uutta kampanjaa perusteltiin sillä, että epäoikeudenmukaisuuksista ja esimerkiksi rasismia koskevista aiheista puhuttaessa keskustelu tulkitaan herkästi raivoisaksi. Kriitikoiden mielestä sellaisenkin keskustelun voisi palkita, etenkin jos aihe on tärkeä.Keskustelu Twitter-kampanjan tarpeellisuudesta jatkuu yhä, puolesta ja vastaan. Kommentit ovat sekä rakentavia että hieman vähemmän rakentavia. Suuri osa kiittelee Sauria hyvästä yrityksestä lisätä positiivista keskustelua Twitterissä. Joidenkin mielestä rakenteita purkava ja paikoin kärkevä kommentointi on tarpeellista, jotta yhteiskunnalliset epäkohdat saataisiin julki.”Rakentavan keskustelun määritelmä on toki aina subjektiivinen” Noppari toteaa.Teoreettisesti kyse on siitä, että molemmat osapuolet saavat tuoda argumenttejaan mukaan keskusteluun, jossa niitä sitten rationaalisesti punnitaan. Rakentavan keskustelun tavoitteena on yhteisen kompromissin löytyminen.Noppari huomauttaa, että tämä on kuitenkin vain teoreettinen ideaalitapaus, joka harvemmin toteutuu arjessa tai varsinkaan Twitterissä.Tviitteihin mahtuu vain 280 merkkiä. Kommentoijan on siis tiivistettävä asiaansa niin, että ainoastaan sanoman kärkevä ydin jää jäljelle. Tämä on omiaan lisäämään kärkevien ilmaisujen käyttöä ja kiivasta keskustelua.”Some palkitsee kärkevistä sutkautuksista huomiolla.”Somekeskustelu on luonteeltaan puoliksi viihdettä ja enemmänkin asioiden ”heittelyä” kuin asiallista keskustelua. Siksi keskustelu tärkeistä aiheista saattaa nostattaa voimakkaita tuntemuksia.Noppari muistuttaa myös, että Twitter on julkisen keskustelun alusta, jossa käyttäjät keskustelevat usein ammattiasemastaan käsin. Tällöin myös keskustelu olisi henkilökohtaisen sijaan hyvä pitää ammatillisena.”Olisi hyvä muistaa, minkälaiset sutkautukset sopivat ammatilliseen rooliin”.Noppari uskoo, että Saurin luoman kampanjan tarkoitus oli pohjimmiltaan hyvä. Tämän kaltaisissa tempauksissa on kuitenkin keskustelua ylhäältä alas ohjaava vivahde, joka saattaa provosoida.Vaikeistakin aiheista voi Nopparin mukaan käydä rakentavaa keskustelua, jos vain pyrkii ymmärtämään vastapuolta. Poliittisen järjestelmän kannalta vastakkainasettelu hidastaa päätöksentekoa, siksi sitä kannattaisi välttää kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla, mukaan lukien Twitter.