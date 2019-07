Nyt.fi

Säveltäjä Carla Bley tulee lokakuussa Suomeen ja tässä on mies keikan takana

Nykyjazzin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Enimmäkseen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Voittoakaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Validi Karkian

Järkytyksestään

Nyt

Tässä

Laiho

https://www.facebook.com/jazzkeittio/