Nyt.fi

Boris Johnson aikoo viedä brexitin maaliin, ja hänen mielestään siihen tarvitaan ”war cabinet” – somessa ihmet

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.thetimes.co.uk/article/michael-gove-no-deal-is-a-very-real-prospect-we-must-ensure-we-are-ready-0flpkxkc3

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy