Pikatestissä uusi Biáng, jonka lounasbuffet erottuu bulkkibuffeteista tuoreilla mauillaan

Stockmannin

Seuralaiseni

Citycenter, Kaivokatu 8, p. 040 707 0016, https://biang.fi/Ma-to 11-21, pe-la 11-22, su 12-19, lounas ma-pe 11-17, la 11 – 18, su 12 - 17.Lounasbuffet 11,50 e.Kylläkolmannessa kerroksessa sijaitseva Biáng on saanut kesällä kaverin vain kivenheiton päähän Citycenteriin. Yllättäen pohjoiskiinalaista ruokaa tarjoilevan ravintolan lounasbuffet (11,50 e) kustantaa uudessa ravintolassa 60 senttiä enemmän kuin Stockmannilla (10,90 e).Kustannuksen nousu liittynee siihen, että Citycenterin menuta on huomattavasti laajennettu Stockmannin valikoimasta. Uuden ravintolan lounasbuffet tarjoaa joka päivä tältä ruokalistalta runsaat kymmenen vaihtuvaa ruokalajia. Testipäivänä ilahdutti runsas dumpling-valikoima, tarjolla oli jopa kolmea erilaista nyyttiä: possua, kanaa ja kalaa.Nimensä paksua vehnänuudelia tarkoittavasta kiinalaisesta kirjainmerkistä saanut ravintola ei aivan onnistu omien ruokalajiensa merkitsemisessä. Lounasbuffetissa informoidaan asiakasta ainoastaan siitä, mitä pääruoka-ainetta annos sisältää. Ruokien kyltit ilmoittavat ykskantaan ”kalaa”, ”kasvista” tai ”possua”. Ruoka-allergikot joutuvat siis tiedustelemaan annosten tarkempaa sisältöä tiskiltä, jossa kommunikaatio sujuu parhaiten englanniksi.valitsee lounasbuffetin, itse kokeilen kiinalaista sauerkrautia, eli kalaa pikkelöidyssä kaalissa kuivatun chilin kera (23 e). Kala-annos on kaunis ja harmoninen kuin kesäpäivä. Ihastuttavan happamat kaalinpalat uivat vaalean kalan kanssa kirpakasti tillillä, kevätsipulilla ja kuivatuilla chileillä maustetussa liemessä. Valtavasta annoksesta riittäisi syötävää kahdelle. Ystävällinen tarjoilija muistuttaa tilatessamme, että perinteiseen tapaan ruokiin on jätetty ruodot ja luut, joten kalan kanssa kannattaa olla varovainen.Seuralainen kiittelee, että lounasbuffet erottuu bulkkibuffeteista tuoreilla mauillaan. Pohjoiskiinalaiset eväät polttelevat maltillisesti jälkimaussa, ja makean ja happaman liiton sijasta makuja hallitsee syvyys ja suolaisuus. Buffetin tähdeksi nousee syvän paahteinen munakoiso papukastikkeessa.Miljööltään Citycenterin ravintola onnistuu olemaan viihtyisämpi kuin Stockmannin kolmannen kerroksen nurkkaan sijoitettu, kovasti valaistu toimipiste. Citycenterissä saarekkeeksi katettu buffet on myös kätevämpi kuin Stockmannin pitkälle pöydälle aseteltu ja ravintolan pehmeä valaistus miellyttävä.