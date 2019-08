Maria Pettersson twiittaa rikollisista, kulttijohtajista ja aeronauteista, joita yhdistää vain se, että he ovat historian naisia, ja some rakastaa sitä Toimittaja Maria Petterssonin kesäprojekti #Historianjännätnaiset on siitä harvinainen tunniste Twitterissä, että sillä löytyy hyvin vähän negatiivista nälvintää.