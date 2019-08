Nyt.fi

Näinkin voi kansainvälistyä: Iranista tullut muusikko perusti Suomessa jazzbändin

Oi Soran

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Laulu soi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

MA Rouf

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

En tiedä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Levyllä

Järvelän

Oli upeaa

Ehkä

https://www.etno-espa.fi/fi/aikataulu/

https://www.facebook.com/jazzkeittio/