Siinä on Alkon iskulause, jonka yhtiö aikoo painattaa erään t-paitoja. Irwin Goodmanin https://www.hs.fi/haku/?query=irwin+goodmanin tunnetuksi tekemästä ”Ei tippa tapa” -kappaleesta mukailtu lausahdus tullaan näkemään 1 000 t-paidan erässä, joka tulee myyntiin tämän viikon torstaina.Alko ilmoitti asiasta Twitter-tilillään ja nettisivuillaan https://www.alko.fi/vastuullisesti/ei-tippa-vaan-tapa-t-paita?utm_source=twitter&utm_medium=organic_social&utm_campaign=eitippavaantapa_vastuullisesti&utm_content=t-paita Yhtiön mukaan teema tukee Alkon perustehtävää ja herättelee keskustelemaan oman alkoholin käytön kohtuullisuudesta sekä sen vaikutuksista omaan terveyteen ja läheisten hyvinvointiin. Paitoja on nähty aiemmin keväällä Alkon myyjien päällä.Twitterissä t-paita sai kuitenkin ristiriitaisen vastaanoton. Monien t-paitakampanjaa kommentoineiden mielestä kohtuullisuus ei ollut ensimmäinen asia, joka vaatemallistosta sloganeineen tuli mieleen.Twitterissä pohdittiin, kuinka eettistä valtion omistaman monopolin on kaupata vaatteita, joiden voidaan ainakin epäsuorasti tulkita kannustavan alkoholin käyttöön.Moni katsoi mainoslauseen viittaavan siihen, että Alkon mukaan juominen voisi olla päivittäinen tapa.vastuullisuuspäällikkö Marja Ahon https://www.hs.fi/haku/?query=marja+ahon mukaan mainoksen sanoma on päinvastainen.Hän kertoo, että lause ei välttämättä aukea kaikille heti, mutta sen idea on pysäyttää ihmiset pohtimaan lausetta tarkemmin.

Mitä Alko tarkoittaa ”Ei tippa, vaan tapa” teemalauseellaan?

”Lauseen tarkoitus on pysäyttää ihminen miettimään omaa alkoholinkäyttöään. Aihe syntyi siitä, että Alkon rooli on vähentää alkoholista aiheutuvia haittoja. Aiheesta voi olla haastavaa keskustella ja jokaisen meistä olisi syytä miettiä omia tapojaan alkoholin suhteen, sekä lähimmäisten hyvinvointia ja omaa terveyttä. Eli kyseessä on siis täysin päinvastainen viesti kuin tunnetussa lausahduksessa ”ei tippa tapa”.”

Onko Alkoon tullut palautetta, että lause olisi ymmärretty väärin tai jollain toisella tavalla?

”Alko ei ole aiemmin toteuttanut tämän tyylistä teemaa ja pohdimme etukäteen paljon, millaista palautetta se tulee saamaan. Tämä on kuitenkin yksi Alkon vastuullisuustoimenpiteistä, joka on saanut eniten positiivista palautetta. Joillekin viesti on auennut heti, että ’Ahaa, tästä on kysymys’ ja jotkut ovat palanneet myyjän luo myöhemmin todeten, että tämähän on aika fiksu juttu. Negatiivista palautetta on tullut aiemmin lähinnä siitä, miksi kyseistä paitaa ei ole myynnissä. ”

Joidenkin mielestä lause kannustaa päivittäiseen tapajuomiseen eli siihen, että tipan tilalle kehitettäisiin tapa. Mitä vastaisitte heille?

”Sanoisin, että tarkoitus ei ole luoda sellaista mielikuvaa. Lähtökohta ja tavoite on, että jokainen pohtii omaa alkoholinkäyttöään ja sen vaikutusta lähipiiriinsä. Mielestäni teemaa voidaan pitää onnistuneena, koska aihe on herättänyt keskustelua ja keskustelu puolestaan tekee asiasta näkyvää. Tässä on samaa ideaa kuin aikaisemmassa välivesikampanjassa. Emme todellakaan hae sitä, että teema ymmärrettäisiin väärin.”

Onko Alko saanut suoraa palautetta siitä, että t-paita kannustaisi tapajuopotteluun?

”Korviini ei ole kantautunut sellaista. Ihmiset ovat ymmärtäneet isossa kuvassa hirveän hyvin, että tässä haetaan ihmisten hyvinvointia tukevaa sanomaa. Osa Alkon roolia on herättää yhteiskunnallista keskustelua ja siinä on onnistuttu.”

Millä tavalla teema herättelee keskustelemaan hyvinvoinnista?

”Tarkoitus on, että kun lauseen lukaisee nopeasti, niin se pysäyttäisi pohtimaan, että mitä tämä oikein tarkoittaa ja toisi sitä kautta ahaa-elämyksiä. Emme kannusta ihmisiä juomaan, vaan pohtimaan omia tapoja alkoholinkäytön suhteen.”Alkon mainonta rinnastettiin myös Veikkauksen mainostoimintaan, joka on viime aikoina ollut ongelmissa. Muun muassa Poliisihallitus https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006163279.html on joutunut puuttumaan viimeksi heinäkuussa Veikkauksen Keno-mainokseen, jossa rahapelaaminen rinnastettiin kahvilla käyntiin.Yhtiö perusteli päätöstään sosiaalisessa mediassa esitetyn kritiikin vuoksi. Kritiikki koski erityisesti radiomainoksia https://www.hs.fi/talous/art-2000006194495.html , joissa esiintyvät hahmot kysyivät terapeutilta, onko hyväksyttävää haikailla jännityksen ja voittojen perään. Veikkaus totesi myöhemmin mainosten olleen virhe.Ahon mukaan Alkon ja Veikkauksen rinnastaminen ei ole tarpeen, koska Alko ei mainosta omia tuotteitaan. Hän korostaa, että myyntiin tulevaa t-paitaa on nimenomaan toivottu asiakkailta.

Veikkaus ilmoitti tänään laittavansa mainonnan tauolle saamansa kritiikin vuoksi ja twitterissä Alkon ja veikkauksen mainonnan välillä on nähty yhtäläisyyksiä. Aikooko Alko tehdä samoin, jos kritiikkiä sataa enemmän?

”En haluaisi, että näitä kahta asiaa rinnastetaan enkä kommentoi Veikkauksen toimia. Alkon osalta voin vain sanoa, että Alko ei mainosta yksittäisiä tuotteita. T-paita on tässä tapauksessa asiakastoiveisiin vastaamista ja tulee asiakkaiden pyynnöstä myyntiin.”