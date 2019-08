Nyt.fi

Helsinkiin saapunut "maailman ensimmäisen sovellusravintola" innostaa hetken, mutta tylsistyminen iskee nopeas

Pincho Nation

Saapuessamme

Ravintolan

PIKATESTIIso-Roobertinkatu 10, p. 040 0900600Ma-to 15–00, pe-la 15–”myöhään”, su 12–20.3,40–5,30 e.Yläkerta on esteetön, ja tarjoilijat kantavat ruuat tarvittaessa.Noin Iso-Roban puoliväliin on pystytetty kaksi bannerilippua liehumaan juhlavasti. Heinäkuun alussa ovensa avannut, Ruotsista lähtöisin oleva Pincho Nation tituleeraa itseään maailman ensimmäiseksi sovellusravintolaksi. Suomen ensimmäinen Pincho Nation -ravintola avattiin viime vuoden toukokuussa Turkuun.Pinchoilla tarkoitetaan pohjois-espanjalaisia, tavernoissa ja baareissa suosittuja leipätapaksia, joihin on tökätty hammastikku. Joissain pinchos-ravintoloissa seisovasta pöydästä syövä ottaa syömiensä pinchojen hammastikut talteen ja menee illan loputtua niiden kanssa kassalle.Pincho Nation on luonut oman sähköistetyn versionsa vanhasta perinteestä. Ideana sovellusravintola kuulostaa hauskalta, mutta ei alkuihmetyksen jälkeen tuo oikeastaan mitään lisää älypuhelimien näpräämisen aikakauteen.Ravintolassa kaikki toimii sovelluksella: pöydän varaus, ruokien tilaaminen ja maksaminen. Varmista siis saapuessasi Pincho Nationiin että puhelimessasi on tarpeeksi akkua ja muistia.ravintolaan saamme popcorn-laatikon matkaan ja ennen tilaamista tarjoilija selittää pitkästi, miten ravintola toimii ja vastailee ystävällisesti moniin kysymyksiimme. Tästä eteenpäin olemme omillamme, mutta tarjoilijoilta saa kuulemma tarpeen tullen apua.Sovelluksessa valitaan kymmenestä liha-, kolmesta kala- ja kymmenestä kasvisvaihtoehdosta. Neljä kasvisannoksista on vegaanisia. Tarjoilija suosittelee ottamaan neljästä viiteen annosta, nälästä riippuen. Otamme seuralaiseni kanssa yhteensä kymmenen annosta, joista jotkin ovat samoja: quesadilloja, jättikatkarapuja, minihampurilaisen, pimientos-paprikoita, kevätkääryleitä, sienirisottoa, ranskalaisia sekä fish & chips -annoksen bataattiranskalaisilla.Annoksia valitessa ei tunnu, että monikaan sopii yhteen. On hassua tilata samalle aterialle hampurilainen, sienirisottoa ja kevätrullia. Myös tarjoilijan poissaolo haittaa hieman, kun tilausta tehdessä ei voi helposti esittää kysymyksiä annoksista.hullunkurinen, karnevaalimainen sisustus huutaa cocktaileja, joten otamme alkuun mojiton ja caipiroskan. Ruokajuomaksi seuralaiseni ottaa oluen, minä punaviiniä. Listalta voi valita ”hyvän”, ”paremman” tai ”parhaan” punaviinin. Otan ”parempaa”, sillä ”parasta” saa vain pulloittain.Annosten valmistumisesta tulee sovellukseen viesti rumpufillin säestämänä. Ruuat, kuten juomatkin, noudetaan itse ja annokset on aseteltu pitkälle puulaudalle.Suurin osa annoksista on bulkkitavaraa ja maistuu siltä, että ne ovat pakkasesta nopeasti sulatettuja. Quesadillat, hampurilainen, kevätrullat ja fish & chips -annos ovat maultaan tylsiä ja tuntuvat suussa kuivilta. Kymmenen annoksen seassa on myös herkullisia makumaailmoja. Sienirisotto on täyteläinen ja valkoviinin maku tulee siinä ihanasti läpi. Seuralaiseni suosikiksi nousevat jättikatkaravut niiden maukkauden ja rapean pinnan vuoksi, ja niiden rinnalla tarjoiltu aioli on täydellisen mausteista.Ravintolan teema on sirkus, ja se tarjoaa silmälle monia herkullisia yksityiskohtia. Kultaisia apinoita lampuissa ja papukaijoja katonrajassa on kiva katsella. Sisustuksessa, musiikissa ja systeemin outoudessa on kuitenkin yhdessä jotain pelottavaa. Tila on lisäksi valtava ja sokkeloinen.Kuitenkin kaikkein kummallisinta koko paikassa on sen vessat. Vessoissa alkaa lukon suljettua soimaan ääninauha.Yhdessä kopissa vinksahtaneen kuuloinen naisääni flirttailee kävijälle, kertoo että hänellä on rabies, kuittaa edellisen vitsiksi ja kysyy, josko kävijä haluaisi mennä hänen kanssaan naimisiin.Pincho Nation on kuin joululahjaksi saatu lelu, joka käy heti tylsäksi. On vaikea ymmärtää, mistä syystä ravintolaan tultaisiin uudestaan, kun on jo kerran koettu teknologian taika ja puhuvat vessat. Pincho Nationin kaltaisessa kokemusravintolassa ruuan tulisikin olla hyvää, jotta sinne tultaisiin toiste.