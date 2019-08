Nyt.fi

PIKATESTIHakaniemenranta 6Ma-to 16-00, pe 16-02, la 14-02 ja su 14-00.Saunan pääsymaksu 10 e, juomat alkaen 3,50 e.Ei.on niin mukavasti, että Helsingistä on viime vuosina tullut mitä mainioin saunakaupunki. Valikoimaan ovat perinteisten julkisten saunojen lisäksi tulleet muun muassa moderni Löyly, kaupungin paraatipaikalla sijaitseva Allas Sea Pool, tunnelmallinen Lonnansaaren sauna ja Jätkäsaaren Uusi Sauna. Löylyjen lisäksi monet viime aikoina avatuista saunoista tarjoavat uimamahdollisuuksia, ruokaa ja juomaa.Hakaniemenrantaan alkukesästä avautunut Summer Sauna taas laajentaa konseptia hieman eri suuntaan: se yhdistää saunaan bileterassin ja yökerhon. Koko kompleksi on rakennettu veden päälle, ja paikkaa mainostetaankin Helsingin suurimpana kelluvana terassina.Terassibaarista erillisen saunalautan voi vuokrata, ja sillä voi lähteä merelle kylpemään. Kun sauna on ankkuroituna terassiin, saunomaan on tervetullut kuka tahansa. Kymmenen euron saunamaksu sisältää pyyhevuokran.kertaa testiin pääsee saunan sijaan terassi. Vaikka Summer Sauna on avannut jo alkukesästä, paikkaa leimaa kolho keskeneräisyys. Puurakenteet ovat viimeistelemättömiä, terassin kulmassa lojuu pino pullistelevia jätesäkkejä eivätkä oluthanat ole toiminnassa – syystä, joka jää epäselväksi.Palvelussakin on petraamisen varaa, huomaan, kun tiedustelen roseeviiniä. ”Ei meillä kyllä ole”, myyjä tokaisee, mutta hetken päästä kylmäkaapin perältä löytyy kuin löytyykin puoli pulloa. Yritän tilata viiniä 16 senttiä. Se ei onnistu, sillä tarjolla on vain 12 tai 24 sentin annoksia. Valitsen isomman lasin, ja se on virhe. Viini on selvästi ollut auki jo pidempään ja menettänyt hapokkuutensa.Seuralainen tyytyy Brooklynin lageriin, sillä jännittävämpiä oluita ei ole tarjolla. Ei myöskään ruokaa. Valikoiman sijaan täällä kilpaillaan hinnoilla: Happy Hourin aikaan hanaolut maksaa mainoksen mukaan vain kolme ja puoli euroa, shotit neljä ja “Aperol Sprits” kuusi euroa.on peitetty muovisella ruoholla ja koristeltu palmuilla. Tyylillisesti yleisvaikutelma on jotain Raumanmeren juhannus -festivaalin ja pikkukaupungin nuorisotilan välimaastosta, mutta toisaalta: merimaisema on ihana ja ainakin alkuillasta tilaa on mukavasti.Summer Sauna ei suhtaudu ruoka- tai juomakulttuuriin erityisen kunnianhimoisesti. Pääosassa on bilettäminen. Alakerran yökerhossa soittaa joka viikonloppu vaihtuva DJ, ja äskettäin täällä esiintyivät myös Miss Suomi -finalistit.Virallisten aukioloaikojen mukaan paikka on viikonloppuisin auki kahteen saakka yöllä, mutta Facebookissa mainostetaan myös “kesän kovimpia neljästä neljään -bileitä”. Festarimeininkiä siis, hyvässä ja pahassa.