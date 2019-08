Nyt.fi

Näillä 7 vinkillä saavutat täydellisen Flow-kokemuksen ja vältät alkeelliset festarimokat

Flow-festivaalia voisi verrata kolmen päivän bileisiin, kaupunkivaellukseen, muotinäytökseen ja verkostoitumistapahtumaan. Viikonloppu päättää monen kesäloman ja siihen ladataan usein koviakin odotuksia.Keräsimme kokeneiden festarikävijoiden oleellisimmat vinkit tapahtumasta selviämiseen.Huoleton haahuilu voi olla valinta, mutta sujuvimman festarikokemuksen saavuttaa suunnittelemalla päivien ohjelmaa etukäteen. Lähes kaikilla suurilla festareilla on oma kännykkäsovellus, niin myös Flow’lla. Sovelluksessa voi esimerkiksi selailla festarialueen karttaa ja klikkailla itselleen päiväkohtaisen keikkaohjelman.Etkoile rauhassa hyvässä seurassa. Syö ennen alueelle saapumista. Älä lataa turhia paineita. Esimerkiksi sään luomat realiteetit kannattaa huomioida. Kyse on loppujen lopuksi vain yhdestä viikonlopusta muiden joukossa.Ensimmäisen päivän jouhevaa kulkua helpottaa festivaalialueen karttaan tutustuminen etukäteen. Tarkista, missä sijaitsee kahvibaari, vessat sekä vesi- ja ensiapupiste.Suurilla festivaaleilla kannattaa huomioida, että välimatkoihin kuluu aikaa. Flow’ssa pallolava on yllättävän kaukana ”red arenasta”. Lauantai on usein niin sanottu ”pääpäivä”, jolloin kävijöitäkin on enemmän kuin muina festaripäivinä. Tuolloin kannattaa varautua väkitungokseen.Festivaaleille ei kannata lähteä osana vaeltavaa legioonaa. Vaivattomin tapa liikkua on yksin tai pareittain. Suosi maksimissaan kolmen hengen ryhmiä. Yli viiden hengen ryhmässä jollakin on aina nälkä, jano tai vessahätä.Ennen festivaalia on kiusallisten tilanteiden välttämiseksi syytä tarkistaa, että seurueen musiikkimaku ja huvin pidon mieltymykset ovat suunnilleen yhteneväiset. Saattaa syntyä ikävää vääntöä, jos itse kiirehtii front yardille tamppaamaan teknoa ja kaveri vääntää kättä suomipopin suuntaan.Parasta festivaaliseuraa on ystävä, jonka kanssa olet käynyt matkalla. Tunnistatte toistenne tarpeet ja olette jo kerran kokeneet nälkäraivarit yhdessä.Vuonna 2004 perustettu Flow tuli alunperin tunnetuksi vaihtoehtomusiikin areenana sekä soul- ja jazzklubitapahtumana. Viime vuosien aikana kasvanut festivaali on muuttunut yhä korostetummin myös yleiseksi kaupunkikulttuurin bakkanaaliksi ja muotijuhlaksi. Kyse on kuitenkin yhä musiikkifestivaalista musiikkia, jonka pääosassa ovat keikat.Valitse korkeintaan neljä keikkaa jokaista festivaalipäivää kohden. Älä valitse päällekkäisiä keikkoja. Voit olla vain yhdessä paikassa kerrallaan. Kahden päällekkäisen keikan valitseminen aiheuttaa vain ahdistusta ja ”fomoa”, joka peittoaa musiikkielämyksen.Katso ainakin yksi keikka alusta loppuun. Kaikilla keikoilla ei tarvitse väkisin viipyä ensimmäisestä juonnosta viimeiseen kitaran rämähdykseen, mutta päivässä on hyvä nähdä ainakin yksi keikka kokonaan. Useimmat festarikeikat ovat suunniteltuja kokonaisuuksia ja parhaimmillaan jopa elokuvallisia elämyksiä. Jos kaikista keikoista vilkaisee hätäiset kaksikymmentä minuuttia keskivaiheilta, voi festarin jälkeen tuntua, ettei nähnyt yhtäkään artistia.Vaihtelua musiikkielämyksiin saa asettumalla eri keikoilla katsomon eri osiin. Yhden konsertin seuraaminen eturivistä, aivan lavan reunalta saattaa tuoda tarvittavaa potkua päivään. Tungoksessa lavan läheisyyteen pääsy saattaa kuitenkin olla vaikeaa.Jos tiedät etukäteen, että haluat nähdä keikan läheltä, mene lavan eteen noin kymmenen minuuttia ennen konsertin alkua.Mikäli kuitenkin saavut paikalle muiden jälkeen ja mielit eturiviin, unohda kyynärtekniikka. Varma tapa saada pohjoismaalainen festarikävijä siirtymään on katsoa silmiin ja hymyillä. Nosta siis katseesi maasta ja ota kasvoillesi naapurihymyä maireampi ilme. Testattu kikka toimii.Jos haluat nauttia katsomon parhaasta äänenlaadusta, kannattaa asettua miksaajan pöydän läheisyyteen. Jotta miksaaja voisi tehdä työtään, pöytä on usein sijoitettu kohtaan, johon ääni kantautuu selkeimmin kaikista suunnista.Ota keikkalukujärjestykseesi mukaan ainakin yksi ”villikortti” tai jätä siihen luukkuja, jolloin voit päätyä uuden musiikin pariin.Influensserin vinkki on napata kuvat ja stoorit nopeasti ja postata päivän aikana kertynyt kuvasaldo someen myöhemmin yhdellä kertaa.Keikka-aikataulua suunnitellessa on hyvä ottaa huomioon muut hengissä säilymiseen liittyvät tarpeet, kuten ravinto ja lepo. Niillekin kannattaa varata aikaa.Pakkaa mukaan eväitä, esimerkiksi proteiini- tai muita patukoita, pähkinöitä ja karkkia, joilla saat nälkäraivon nopeasti taltutettua. Raivolta välttyäkseen kannattaa kuitenkin syödä ennen nälkää.Ruotsinkieliselle sananparrelle ”varannan vatten” (joka toinen vettä) ei kenties juomakulttuuristamme johtuen ole kehkeytynyt suomenkielistä vastinetta. Vettä kannattaa kuitenkin festariviikonlopun aikana juoda enemmän kuin ajattelisi olevan tarpeen, ja vessassa käydä aina, kun sellainen on näköpiirissä. Useimmille festareille saa ottaa mukaan tyhjän, pantittoman, alle litran kokoisen juomapullon.Toiset haluavat pistää festareilla ylleen vähän jotain ”villimpää”, toiset taas perustavat luottoasuun. Tee miten parhaaksi näet. Vaatekriisin sattuessa, valitse yllesi asu, joka on jo aikaisemmin testattu ja hyväksi todettu.Tänä vuonna sataa. Jos huvittaa, sen voi ottaa pukeutumisessa huomioon. Kyse on kuitenkin kaupunkifestarista, joten mudassa tuskin joutuu painimaan.Emme varmasti välty tänäkään vuonna ”nopeilta laseilta”, kalastajanhatuilta ja -liiveiltä, eläinkuoseilta tai kukkaseppeleiltä ja siirtotatuoinneilta, edes Flow’ssa. Jos siis haluat oikeasti erottua joukosta, pukeudu ihan vain omaan tyylisi tai Boratilta tuttuun mankiniin, niitä ei tiettävästi ole vielä kellään nähty kyseisellä festivaalilla.