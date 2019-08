Nyt.fi

Vihreäpaitainen aktivisti nauroi hervottomasti Trumpin kannattajille, ja nyt käsittämätön video on tehnyt häne

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://twitter.com/SharmaniLive/status/1159289875742547970

https://twitter.com/clintarella67/status/1159360180112375809

https://twitter.com/_MarkWithAnM/status/1159260298987081729

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy