Maistoimme Flow-ruuat: testissä kuusi ravintolaa, joista valita festarilla

Ihmiset tulevat viettämään Flow-viikonloppua monista eri syistä, eikä musiikki ole monille kaikki kaikessa. Kattavan artistitarjontansa lisäksi Flow on tunnettu muun muassa siitä, että se pyrkii joka vuosi tarjoamaan kävijöille monipuolisen ruokavalikoiman.Flow ei toki ole ainut festari, joka nykyisin pyrkii erottumaan perusannoksia paremmalla ruokatarjonnalla.Flow’n valttina on kuitenkin se, että tapahtuma on saanut viime vuosina paikalle useita fine dining -ravintoloita. Mukana on tänäkin vuonna myös Michelin-tähden ravintola Grön ja Michelin-suosituksen saanut Emo.Kehutun fine dining -ravintolan Emon viiden ruokalajin maistelumenu (nimeltään High Five, yhteishinta 37 euroa) on festarikonseptiin varsin nerokas.Maistelumenu tarkoittaa käytännössä koko Emon Flow’ssa tarjolla olevaa ruokalistaa, jonka jokaisen annoksen voi tilata myös yksitellen. Maistelumenun ostajan ei tarvitse syödä koko listaa yhdeltä istumalta, vaan hän saa itselleen passin ja voi halutessaan syödä menun sisällön vaikka yksitellen kolmen päivän aikana. Passiin merkitään aina ne annokset, jotka on kullakin kerralla tilannut.Maistelumenu koostuu sienifocacciasta, rapukakusta, friteeraatuista kesäperunoista tryffelimajoneesilla, haudutetusta karitsasta briossin välissä ja ”tiramisusta”. Kuten olettaa sopi, annokset on tehty hyvistä raaka-aineista ja ne ovat varsin poikkeuksellisia normaaliin festariruokaan verrattuna.Kokonaisuutena menu on todella tuhti, ja siinä on kahdellekin ihmiselle yhdeltä istumalta liikaa syötävää. Kolmena päivänä osissa nautittavaksi menu voi hyvin tarjota loistavan festariruokakokemuksen. Enemmän raikkautta annoksiin olisi silti yleisesti kaivannut. Nyt merkittävämmäksi raikkaaksi asiaksi koko menussa jäi rapukakun kanssa tarjoiltu salaatti.Menun heikoin annos on sienifocaccia, joka on maultaan hieman tunkkainen. Sienet maistuvat hyvältä, mutta niiden maku hautautuu pahasti papujen, itusalaatin ja vegaanisen ranskankerman alle. Focaccia näyttää hyvältä, mutta maistuu kuivakalta. Kokonaisuus ei vakuuta.Sen sijaan rapukakku on maultaan erittäin hyvä, ja saa seuralaiseltani paljon kehuja. Suolaa siinä on tosin turhan paljon. Rapukakun yhteydessä oleva leväsalaatti on maukas ja tuo kaivattua raikkautta kokonaisuuteen.Friteeratut kesäperunat ovat sellaisia kuin pitää, mutta ne eivät sinänsä jää kummemmin mieleen. Perunoiden kanssa tarjoiltu tryffelimajoneesi on hyvää, ja sitä voisi syödä enemmänkin.Haudutettu karitsa briossin välissä on varsin perinteisen oloinen fine dining -ravintolan Flow-annos. Pitkien sämpylöiden välissä tarjoiltavat hot dog -tyyliset annokset ovat helppoutensa vuoksi ymmärrettävästi suosittuja, eikä siinä ole toki mitään vikaa, jos sämpylän välissä oleva kokonaisuus toimii. Tässä niin ehdottomasti on. Liha on mureaa ja maukasta, ja kokonaisuutena karitsa-annos olisi yksin riittävän täyttävä.Jälkiruuaksi tarkoitettu tötterössä tarjoiltava ”tiramisu” on hauska. Se maistuu aluksi lähinnä kahvilta, ja seuralaiseni huomauttaa, että kokonaisuus ei tavoita perinteisen tiramisun olemusta. Tötterön vuoksi missään vaiheessa sitä syödessä ei saa suuhunsa samaan aikaan eri kerroksissa olevia makuja, vaan kunkin osuuden joutuu syömään erikseen. Jos kuitenkin pitää makeasta ruuasta festareilla, tätä voi suositella.Helsingin keskustassa luksushotelli St. Georgen yhteydessä toimiva ravintola Andrea on saanut muun muassa Nyt-liitteen arvostelussa kehuja mustekala-annoksestaan. Tänä vuonna Andrea on ensimmäistä kertaa mukana Flow’ssa, ja se on tuonut myös mustekala-annoksensa festareille.Andrealla pitää antaa ehdottomasti pisteitä rohkeudesta. Mustekala-annos (14 euroa) ei ole missään tapauksessa tyypillinen festariruoka, ja juuri siksi se toimii todella hyvin. Moni Flow-kävijä kaipaa ruokakojulta jotain muuta kuin perinteisiä burgereita ja mättöannoksia, ja silloin mustekalaa kannattaa ehdottomasti kokeilla.Flow’ssa tarjoiltavan mustekalan pinta ei harmillisesti ole samalla tavalla hiillosmainen kuin ravintola Andrean varsinaisissa tiloissa saatavassa annoksessa, mutta muuten mustekala muistuttaa maultaan ja koostumukseltaan todella hienosti ravintolassa tarjoiltavaa annosta.Mustekalan kanssa on punaisia paprikoita, fenkolia, sipulia ja granaattiomenavinegrettiä. Vaikka sipuli hallitseekin höysteen makumaailmaa hieman turhan vahvasti, on myös kasviskokonaisuus mustekalan yhteydessä makumaailmaltaan ilahduttavan monipuolinen. Se tukee hienosti mustekalaa, joten kokonaisuutta voi suositella kaikille, jotka haluavat festareilta jotain normaalista poikkeavaa.Helsingin kebabravintoloiden ykköseksi tituleerattuun Döner Harjuun törmääminen varmasti ilahduttaa päivän tamppaamisesta nälkiintynyttä juhlijaa: nyt saisi lammasdöneriä ja paljon. Paitsi että ei saa. Döner Harju saapui Flow’hun täysin vegaanisella menulla, joka tarjoaa kolmea vaihtoehtoa: vegekebabia, vegemakkaraa ja vegeherkkutattileikettä lisukkeineen.Myyjä suosittelee makkaralautasta, jossa on kolme herneproteiinista valmistettua nakkia omena-habaneromajoneesin, fenkoli-kurkkusalaatin ja perunasalaatin kera. Tulisen ystävät saavat lisätä majoneesia purkista lisää.Nakit ovat hieman kumisia, mutta rakenne unohtuu habaneron hennossa poltteessa. Fenkoli-kurkkusalaatti leikkaa mukavasti tulisuutta, mutta reippaasti majoneesia annostellut maistaa sen vielä puolen tunnin kuluttua.Ilman ekstramajoneesia annos on varsin tasapainoinen mutta hieman pieni. Tällaisenaan se sopii vaikkapa ensimmäiseksi ateriaksi pitkän festaripäivän alkuvaiheessa.Döner Harju on kehittänyt hartaudella vegetuotteitaan kasvavan kysynnän vuoksi, ja niiden esittely Flow’ssa on luonnollista – täällä on perinteisesti syöty keskivertofestareita kasvispainotteisemmin. Lihavaihtoehdon puuttuminen tuntuu silti hurskastelulta.Myös Social Burgerjoint on osoittanut vastaavansa Helsingissä liikkuvien vegaanien tarpeisiin: ravintolan tuote voitti talvella Nyt.fin vegaanihampurilaisvertailun. Flow’ssa tarjolla on jotakin jokaiselle: kojulta saa liha- kala- ja vegeburgereita.Social Burgerjoint kuitenkin julistaa verkkosivuillaan, että pihvi on tärkein, ja nimenomaan lihapihvi. Tilaamme siis Bronx-hampurilaisen, jonka briossisämpylän välistä löytyy jauhelihapihvi, majoneesia, pikkelöityä punasipulia, juustoa ja ketsuppia.Hampurilainen on valmistettu kojun taakse piilotetussa hiiligrillissä. Briossin pinta on rapea, sisus pehmeä. Paksun jauhelihapihvin rakenne on karkea ja se paistetaan oletuksena mediumiksi. Pihvin, majoneesin ja juuston tuhdikkuutta tasapainottaa siellä täällä raikkaasti narskuva punasipuli.Burgeri on varsin pelkistetty, mutta kokonaisuus kielii artesaanihengestä ja laadusta. Vertailun vuoksi: snägäritason sapuskan rasvaisuudesta ole jälkeäkään.Annoksessa on yksi ongelma: se on liian pieni nälän sammuttajaksi. 13 euron hinnalla syöjän ei pitäisi jäädä unelmoimaan vatsaa täyttävistä lisukeranskalaisista.Annos tarjotaan käteen paperitaskussa, eikä kojun kupeessa ole pöytätilaa ruokailulle. Burgeri sopiikin syötäväksi esimerkiksi Lapin kulta -teltan ja päälavan väliselle kävelymatkalle.Tavallisesti Senaatintorin kupeessa Sofiankadulla sijaitseva Gohan on ensikertalaisena Flow’ssa. Sake- ja viinibaari yhdistelee festarimenussaan sesongin luomuraaka-aineita japanilaisen keittiön perinteisiin.Ravintolan takana on aikaisemmilta Flow-festivaaleiltakin tuttu Fat Ramenin tiimi.Gohanin vegaaninen härkäpapu jalotempe bowl -on selkeästi kuvattavaksi tehty. Kulho on kirjava kuin kahdeksankymmentäluvun hiihtoasu konsanaan.Annos on melko pieni hintaan (14 euroa) nähden. Kupin pohjalle piiloutuu kuitenkin yllättävän paljon suussasulavan pehmeää riisiä. Auringonkukansiemenemulsio ja tomaattisoija-kastike toivat muutoin hiukan kuivakan makuiseen annokseen vivahdetta.Raitajuuren pikkelöintiä ei olisi huomannut, jos siitä ei olisi tiennyt. Hapatettu porkkana ja avomaakurkut eivät oikein onnistuneet raikastamaan nättiä kokonaisuutta.Way Bakery and Wine Bar, kavereiden kesken Way, on kutakuinkin ottanut Kallion Karhupuiston alueen haltuunsa. Way on leipomo, natural-viinibaari, lippakioski ja ravintola. Tänä vuonna se on ensi kertaa Flow’ssa.Lista lupaa Wayn kuuluisaa hapanjuurileipää ”reuben sandwichin” muodossa, jossa leipä on paahdettu ja väliin on ahdettu maukkaita täytteitä. Tyypillisen reuben-leivän välissä on suolalihaa, hapankaalia ja majoneesikastiketta. Me syömme vegaaniversion.Wayn vegaaninen hapanjuuri-reuben (13 euroa) on vuoden leipäelämys. Suussa hyppelehtivät paahdetun hapanjuurileivän pehmeys, kastikkeen kirpsakka raikkaus ja fermentoidun kaalin syvyys.Kokonaisuus on sottaisa, mutta niin herkullinen, että se vie gluteenitonta ruokavaliota noudattavan seuralaisenikin mennessään.Kokonaisuuden kruunaa pehmyt mesiangervolimonaadi (5€). Yksinään juoma olisi jäänyt valjuksi, mutta annoksen seurana se toimii raikkaana tasapainottajana