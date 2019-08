Nyt.fi

Yksi maailman tunnetuimmista meemeistä käännettiin yön aikana savoksi, ja tämä Harrin ja Hagrittin veleho-dial

https://twitter.com/vesilinja/status/1161790684392763393?fbclid=IwAR3iVuY5dH_L5nPOzIXBy7H0ZiGMaqZypm9tTdLbpMu7HkikxNtaWSnpSNU

https://twitter.com/vesilinja/status/1161790685567160322

https://twitter.com/vesilinja/status/1161790695209865216