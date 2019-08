Nyt.fi

Sörnäisiin aukesi pieni thairavintola, jossa annokset ovat isoja ja papaijasalaatissa riitti potkua

Vilhovuorenkatu 3, p. 050 343 0444, koratcafe.fi.Ti–pe 11–21, la 12–21 ja su 12–20.Annokset 6–16 e.Ei.toimiva thairavintola Korat avasi kesällä uuden toimipisteen Sörnäisiin Pinto B’staurantin entisiin tiloihin. Myös Pinto tarjosi thairuokaa, eikä ravintolatilakaan ole juuri muuttunut. Vanhan ravintolan kylttikin on toistaiseksi unohtunut liiketilan lipan ylle.Koratin sisustus on edeltäjäänsä pelkistetympi. Tuolit ja pöydät ovat tummat ja eleettömät. Ikkunalautaa koristaa muutama viherkasvi.Ravintolassa ei tiistai-iltana ole meidän lisäksemme muita asiakkaita. Ystävällinen tarjoilija ohjaa meidät istumaan valitsemaamme pöytään.Listalta löytyy keittoja ja salaatteja, paistettuja riisi- ja nuudeliannoksia, curryja ja pikapaistettuja kasviksia erilaisilla kastikkeilla. Proteiiniksi annoksiin voi valita tofua, kanaa, possua, nautaa, ankkaa, äyriäisiä tai lohta.Tilaamme alkuruuaksi papaijasalaatin, jossa on lisäksi porkkanaa, tomaattia ja maapähkinärouhetta. Ainekset ovat marinoituneet hieman makeassa ja tulisessa kastikkeessa, ja lopputulos on erittäin mehukas ja maukas. Tulisuusasteeksi oli merkitty yksi chilinkuva kolmesta, mutta potkua löytyi sen verran, että kaksikin olisi käynyt. Herkullisesta salaatista riitti kahdelle kevyeksi alkuruuaksi.tilaamme kookosmaitopohjaista panang-currya sekä tom kha -riisinuudelikeittoa, molemmat tofulla.Curryannoksen tofu on mukavan hapanta ja kiinteää. Kastikkeessa on myös vihreitä papuja, paprikaa, bambua ja minimaisseja. Bambu, paprika ja maissi ovat tuoreen rapsakoita, mutta pavut ovat kypsyneet turhan pehmeiksi. Myös lisukeriisi voisi olla hieman kosteampaa ja tahmeampaa, mutta kokonaisuutena annos on oikein maukas ja sopivan tulinen. Panangin pehmeä ja makeahko maku pääsee kunnolla esille, kun curry on aavistuksen jäähtynyt.Tom kha -keiton liemessä maistuvat sitruunaruoho ja kookosmaito. Sopan sattumina on riisinuudeleiden ja tofun lisäksi sipulia, parsakaalia ja herkkusieniä. Nuudeleihin on jätetty miellyttävä purutuntuma, ja kasviksetkin ovat napakoita. Keiton miedon hapan maku miellyttänee niitäkin thairuuan ystäviä, jotka eivät kaipaa kovin tulista makuelämystä. Tuikkukynttilän lämmittämässä padassa keitto pysyy kuumana, vaikka ruokailemme rauhallisesti rupatellen.Kahdelle ruokailijalle jaettuna kolmen annoksen kokonaisuus on makujensa puolesta viehkeä ja monipuolinen. Lisäksi annokset ovat runsaita eli mahatkin täyttyvät.Palvelu Koratissa on huomaavaista ja tuttavallista. Syömisnautintoa häiritsee hieman ravintolan kolkohko sisustus, joka tuntuu jopa keskeneräiseltä. Myös ruokalistan tavaaminen olisi mukavampaa kannellisesta kirjasesta kuin laminoidusta A3-paperista.Ehkä Koratissa on haettu ruokarekkatyylistä mutkattomuutta. Pienestä, noin 14-paikkaisesta ravintolasta onkin luontevaa napata ruuat myös mukaan.