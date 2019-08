Nyt.fi

Eerikinkadun uusi gluteeniton kahvila Glutique ilahdutti runsaalla tarjonnallaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Gluteenittomia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kanssatestaaja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kahvilatoiminnan

Eerikinkatu 12, p. 040 660 7158, glutique.fi.Ma–pe 8–18 ja la 10–18.Pullat ja leipäset 3–4 e ja piirakat ja kakut 4–5 e.Ei.tuotteita löytyy nykyään lähes jokaisesta kahvilasta. Tarjonta on kuitenkin niukka. Samat pakastealtaan sämpylät ja Daim-kakku ovat gluteenitonta ruokavaliota noudattaville jo kenties turhankin tuttuja.Kahvilayrittäjät ovat havahtuneet tilanteeseen, ja tänä kesänä Helsinkiin on perustettu jo ainakin kaksi täysin gluteenitonta kahvilaa. Hug aloitti Alppilassa alkukesästä, ja heinäkuussa avasi Glutique Eerikinkadulla.Glutiquen edustalla kadulla on pari pientä terassipöytää, joissa voi vielä nauttia alkusyksyn aurinkoisista päivistä. Sisätiloja hallitsevat tummat sävyt. Mustaa seinää koristavat näyttävät ruusukuviot, ja katossa roikkuu komea kattokruunu.Testipäivä osuu kahvilan avajaisviikolle, joten pieni jäykkyys palvelussa menköön sen piikkiin. Tiskin takana, salissa ja keittiössä häärii nähtävästi koko perhe, mikä onkin raikas ja sympaattinen kokemus verrattuna suurten kansainvälisten kahviloiden liukuhihnamaiseen tunnelmaan.Ei täälläkään tosin ihan pientuottajien varassa olla, sillä Glutiquen verkkosivuilla mainostetut pienpaahtimokahvit osoittautuvat Pauligin suodatinkahviksi sekä Robert Paulig Roasteryn espressokahviksi. Pientuottajien juomia löytyy kuitenkin alkoholipuolelta, sillä valikoimaan kuuluu esimerkiksi Tornion panimon oluita ja Alitalon siidereitä.on noudattanut gluteenitonta ruokavaliota jo vuosia, ja Glutiquen vitriinin runsas tarjonta yllättää hänet positiivisesti: on aleksanterinleivoksia, liha- ja kasvispiirakoita lempääläisestä Ilona-leipomosta sekä gluteenittomia ja vegaanisia kakkuja Konalan Kakkutuvasta.Myös kahvilan muut asiakkaat vaikuttavat ilahtuneilta tarjonnasta. ”Varautukaa ruuhkaan”, ennustaa eräs heistä henkilökunnalle suu maireana.Suurin osa tuotteista tulee muualta, mikä lienee fiksua, sillä vitriini tuskin muuten olisi niin täysi kuin nyt. Glutiquen pikkuruinen keittiö kun mahdollistaa juuri ja juuri muutaman piirakan pyöräyttämisen.Testaamme Glutiquen keittiössä valmistetun kasvispiirakan, tomaatti-mozzarellaleipäsen, korvapuustin ja Kakkutuvan mansikka-kermakakun.Tuotteet ovat perushyviä. Kasvispiirakka on täyteläinen, eikä siinä ole säästelty juustoa ja kananmunaa. Pieni tomaatti-mozzarellaleipänen on mukava pikkusuolainen, jollaisia toivoisi näkevän kahviloissa enemmänkin. Korvapuusti on gluteenittomaksi hyvä mutta kuivanpuoleinen. Kakun vaniljakreemiä tasapainottavat hauskan kirpsakat mansikat.lisäksi Glutique myy gluteenittomia tuotteita kotiin ostettavaksi. Hyllylle on aseteltu muun muassa mauste- ja jauhoseoksia, oluita ja muromyslejä.Glutiquen valtti onkin laajassa tuotevalikoimassa, josta löytyy syötävää monenlaiseen mielitekoon.Ja kun erityisruokavaliosta saa monesti maksaa korkeamman hinnan, voi Glutiquessa kahvitella Helsingin yleiseen hintatasoon nähden jopa edullisesti.