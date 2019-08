Nyt.fi

VR:n uusi mainoskampanja julistaa yllättävän rehellisen oloisella iskulauseella: ”Tyylikkäästi myöhässä” – soi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://twitter.com/VRmatkalla/status/1166319571818754048

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy