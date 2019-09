Nyt.fi

Sörnäisiin laajentunut Via Tribunali tarjosi maailmanluokan Margherita-pizzan

Valtava

Ensivisiitin

Hämeentie 33, p. 050 462 2001, viatribunali.fi.Ma–to 11–22, pe 11–24, la 12–24 ja su 12–20.Pizzat 12,50–18 e, salaatit 11,90–16,90 e ja jälkiruoat 4,50–9,50 e.Kyllä.katuremontti näyttää räjäyttäneen Hämeentien Kurvin kohdalla.Työmaa-aitojen takana, niin ikään ison remontin kourissa olevan Kansa-talon suurten ikkunoiden läpi pilkistää kuitenkin jotain uutta ja valmiin näköistä. Tätä onkin odotettu.Sofiankadulle Torikortteleihin toukokuussa 2017 avannut Via Tribunali -pizzeria on ollut tärkeä toimija Helsingin pizzakulttuurissa, joka on kaupungin kokoon nähden hämmästyttävä. Ravintola on ollut todella suosittu, joten ei yllätä, että Daddy Greensin ja Capperin tavoin myös Via Tribunali avaa toisen toimipisteen.Ravintola on kuulemma tähynnyt Kallion suunnalle jo pitempään. Viivästysten jälkeen ovet avautuivat ”pehmeästi” Flow-perjantaina. Varsinaisia avajaisia vietettiin viikko sitten.Parempaa sijaintia tuskin löytyy. Täällä ollaan Kurvin liikennesolmukohdassa ja hipsteri-Helsingin ytimessä.perusteella voisi uumoilla, että komean kokoisesta ja näköisestä Kallion-toimipisteestä – kuten maantieteellisesti Sörnäisten puolella sijaitseva ravintola on nimetty – saattaa muodostua pizzerian uusi pääpaikka. Asiakaspaikkoja kahteen kerrokseen levittäytyvässä ravintolassa on noin 150, kun keskustassa niitä on 90.Simppeli sisustus viehättää eläväpintaisten kaakelien, nätin brutaaleiksi jätettyjen pilarien ja kouluhenkisten tuolien myötä. Jotain perinteistä, vähän rujoa, sopivasti viimeisteltyä ja viimeistelemätöntä.Kaasulämmitteiset uunit paistavat pizzoja ravintolan kummassakin kerroksessa.Napolilaistyyliin Via Tribunali ei ole aiemmin ottanut pöytävarauksia, mutta katutason alapuoliseen kerrokseen niitä kuulemma saa yli kymmenen henkilön ryhmille.Lista näyttää tutulta. Valkoisista pizzoista löytyy kolme poikkeusta keskustan ravintolaan verrattuna, kuten osuvasti nimetty La Curva, jossa on viikunaa, gorgonzolaa ja saksanpähkinää. Kurvin ravintolassa on kuulemma myös enemmän alueellista vaikutetta, jolla tarkoitetaan ilmeisesti kasvisvaihtoehtoja ja lämpimiä salaatteja.Lähdetään liikkeelle Margherita-pizzalla, tietysti. Ja sehän on suorastaan taivaallinen.Olen kiertänyt kehuttuja napolilaispizzerioita Napolin klassikkopaikkojen jatkoksi eri puolilla Eurooppaa, ja on sanottava, että harvoin palaset ovat näin hyvin kohdillaan.Myös Sofiankadun pizzoissa on viehättänyt juuri tämä autenttinen ja laadukas tuntuma sekä pelkistetty kokonaisuus kikkailun sijaan.Kokeilen vielä kahta muuta pizzaa, jotka ovat päteviä, mutta eivät aiheuta ihan samanlaista huumaa kuin täydellinen Margherita.Diavolassa tulinen salami sekä ripaukset parmesaani- ja pecorino romano -juustoja jalostavat Margherita-perustaa. Sicilianassa kaprikset ja oliivit siivittävät hienosti anjoviksen tuhtia makua.Talon oma tiramisu on täyteläistä eikä liian makeaa.Helsingissä alkaa olla ihanasti valinnanvaraa laatupizzan ystäville. Vaikka kaupungin parhaasta pizzasta kiistely lienee sinällään tarpeetonta, omaan makuuni Kurvin Via Tribunali osuu nyt lähelle sellaista.