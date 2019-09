Nyt.fi

Helsinginkadun pikkuruisen Frantoio-ravintolan falafelit saivat aikaan tyytyväistä hyrinää

Sörnäisten

Pisteitä

Frantoio

Helsinginkatu 4 B, p. 040 137 9927.Ma–to 11–20, pe 11–22 ja la 11–22.Mezet 3,90 e, salaatit 9,90 e, falafelit 6,90–10,90 e ja kana- ja liharuuat 7,90–12,90 e.Ei.metroasemaa vastapäätä Helsinginkadulla on toiminut kuukauden verran pieni Frantoio-ravintola, joka lupaa välimerellistä ruokaa. Ravintoloitsija on irakilainen, ja tiskin takana työskentelee libanonilainen kokki ja syyrialainen apukokki. Jokainen henkilökunnan jäsenistä antaa taustallaan oman säväyksensä ruokalistan makupalettiin, keittiöstä kerrotaan.Tilaamme alkuun mezen, joka osoittautuu ihanan yrttiseksi fattoush-tyyppiseksi salaatiksi. Mukana on pieneksi silputtua tomaattia, minttua, persiljaa, kidneypapuja, sipulia, oliiveja ja rapeaa pitaleipää. Lisäksi annoksessa on tuhtia kikhernetahna hummusta ja munakoisotahna baba ganoushia, jotka herättävät epäpyhän halun nuolla lautanen puhtaaksi. Kaikki on huolellisesti maustettua ja tuoreista raaka-aineista tehtyä.ystävällisestä ja nopeasta palvelusta. Pääruoka on edessämme kymmenisen minuuttia tilauksen tekemisestä.Kuumina pöytään saapuvat falafelit saavat aikaan tyytyväistä hyrinää. Kauniit pallukat ovat pinnaltaan rapsahtavan rapeita ja sisältä mehevän pehmeitä. Juuri sopivasti persiljalla maustetut falafelit ovat parhaita, mitä olemme seuralaisen kanssa Suomessa syöneet.Varsin maukas on myös seuralaisen tilaama shish tawook -kana-annos. Vartaaseen tikutetut mehevät kanapalat oli marinoitu jogurtissa.Jälkiruokia ei listalla vielä ole, mutta pyynnöstä saamme kahvin kylkeen keittiön kehittelemän uutuusannoksen, jossa on kurpitsaa ja mascarponejuustoa. Tahinilla ja pistaasinmuruilla koristeltu jälkiruoka on kuin Tuhannen ja yhden yön tarinat lautasella: makean mausteinen ja syvän aromaattinen.on jo nyt varteenotettava vaihtoehto Kallion kebab-ketjutarjonnalle. Pienen, 12-paikkaisen ravintolan ainoa huono puoli on oikeastaan sen koko.Frantoion listalla kaikki falafeleista pitaleipään on itse valmistettua, paitsi shawarmaan tarvittavat kanasuikaleet tulevat ravintolaan valmiina, sillä pystygrilli ei kokorajoitteiden takia mahdu Frantoion pieneen keittiöön.Toistaiseksi ruokalista rajoittuukin vain muutamaan mezeen sekä falafel-, kana- ja jauheliha-annoksiin, mutta ravintola kuulemma suunnittelee ruokalistan laajentamista lähiaikoina.